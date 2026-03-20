يُعد ميكا ريتشاردز، إلى جانب تييري هنري وجيمي كاراغر والمذيعة كيت سكوت، أحد العناصر الأساسية في فريق الخبراء التابع لشبكة CBS الذي يحظى بشعبية كبيرة بين عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم. ويجمع هذا الرباعي بشكل مثالي بين المعرفة العميقة بكرة القدم واللحظات الترفيهية، حيث يشتهر ريتشاردز بشكل خاص بروح الدعابة والضحك. لكن في الحلقة الأخيرة، استغل اللاعب السابق في مانشستر سيتي الفرصة للحديث عن أصعب مرحلة في حياته والتحديات الكبيرة التي واجهها كلاعب كرة قدم سابق.
ترجمه
"كنت أشرب كثيرًا لأتخلص من هذا الشعور بطريقة ما": القصة المؤثرة وراء "كبش الفداء" في أشهر برنامج كرة قدم
- getty
يوم الأربعاء الماضي، شهد البرنامج الكروي الأسطوري «CBS Sports Golazo» أمسية أخرى من أمسيات دوري أبطال أوروبا المعتادة برفقة طاقمه، قبل أن يقاطع هنري المذيعة سكوت لفترة وجيزة ويتولى هو نفسه زمام الكلام لبضع دقائق. «هل لي أن أقاطعك قليلاً؟ هل لي أن أتولى الكلام لفترة وجيزة؟»، سأل اللاعب البالغ من العمر 48 عاماً. بعد أن وجه في البداية بضع كلمات مديح إلى اللاعب الدولي الأمريكي السابق والضيف كلينت ديمبسي، التفت هنري إلى زميله وصديقه ميكا ريتشاردز، الذي يجلس على كرسي إلى يمينه، وأصبح الجو أكثر جدية: "أردت أن أقول لك شيئًا، لأنني لم أستطع ذلك أمس. بالأمس، جعلتني أدرك شيئًا استطعت أن أتعاطف معه. وأردت أن أقول لك ذلك شخصيًا."
ثم تحدث بطل العالم وأوروبا الفرنسي عن مشاكله مع وتري أخيله، التي رافقته لمدة عشر سنوات، لكنه أكد أنه تمكن على الأقل من إنهاء مسيرته الرائعة "بشروطي" - وهو أمر لم يحظ به ريتشاردز. فاللاعب الإنجليزي، الذي خاض 245 مباراة رسمية مع مانشستر سيتي كظهير أيمن، اضطر إلى إنهاء مسيرته الاحترافية في عام 2019، وهو في سن 31 عامًا فقط، بعد تعرضه لإصابات خطيرة. بل إنه خاض آخر مباراة له وهو في سن 29 عامًا.
"أكنّ لك أقصى درجات الاحترام للطريقة التي تعاملت بها مع هذا الأمر. لا أعرف كيف تمكنت من تحمل ذلك نفسياً. ومع ذلك، فأنت تجلس هنا دائماً في مزاج جيد، وترفع المعنويات للجميع، وتجعل الجميع سعداء. أردت فقط أن أقول لك: نحن لا نعتبر وجودك أمراً مفروغاً منه. أردت أن تعرف ذلك، لأنك تعتقد أحياناً أن الناس لا يرونك - لكننا نراك"، أكد هنري.
- Specsavers
ميكا ريتشاردز: "خضعت لأول عملية جراحية عندما كنت في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمري"
بدهشة ما، لكن بوضوح أنه تأثر، وقف ريتشاردز وأحدث لحظة مؤثرة للغاية عندما عانق هنري. وبناءً على سؤال آخر من سكوت، انفتح ريتشاردز وتحدث عن أصعب مراحل حياته قرب نهاية مسيرته: "كنت أعاني من الاكتئاب بالتأكيد. لكنني لم أتعامل مع الأمر. كنت أشرب كثيرًا لأتجاهله بطريقة ما."
قائمة إصابات ريتشاردز على مدار مسيرته طويلة جدًا بالفعل - لم تكن هناك أي منطقة في جسده لم تتأثر خلال 13 عامًا من ممارسة الرياضة التنافسية. ظهرت بالفعل في عام 2010 أولى علامات المشاكل المزمنة في وتري أخيل. تبع ذلك إصابات في الفخذ والساق والكاحل. وأخيرًا، كانت مشاكل الركبة هي الضربة القاضية لمسيرته. "خضعت لأول عملية جراحية عندما كنت في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمري. واستمر هذا طوال مسيرتي." أدرك أنه لن يتمكن من الاستمرار "عندما اضطررت، في الأساس، إلى تصريف السوائل من ركبتي كل ثلاثة أيام." تجاهل تحذيرات الطبيب بأن هذا قد يثقل كاهله بشدة في وقت لاحق من حياته، "لأنني كنت أحب كرة القدم بشدة."
وقد ساعده صديقه مادج بشكل خاص في ذلك. "لقد وضع حياتي في منظورها الصحيح إلى حد ما، بمعنى: هل أنت سعيد؟ هل عائلتك حولك؟ الأمر لا يتعلق بكل تلك الأشياء الأخرى التي تأتي معها"، أوضح ريتشاردز. "كانت مجرد واجهة - كل البريق والروعة التي تصاحب حياة لاعب كرة القدم المحترف. دفعني ذلك إلى النظر إلى الحياة بشكل مختلف - بمعنى أن هناك ما هو أكثر من السيارات والمنازل. الأمر يتعلق بالعلاقات والأشخاص من حولك."
- Getty Images Sport
ميكا ريتشاردز: كبش الفداء المحبوب في أشهر برنامج كرة قدم
بالمقارنة مع زميليه في العمل هنري وكاراغر - اللذين كانا عنصرين أساسيين في نادييهما العالميين (هنري في نادي أرسنال، وكاراغر في نادي ليفربول) - تبدو مسيرة ريتشاردز أقل بروزًا. في عام 2006، انتقل من فريق الشباب في مانشستر سيتي إلى الفريق الأول. لكن مانشستر سيتي في ذلك الوقت، باستثناء ألوان النادي الزرقاء السماوية، لم يكن له علاقة تذكر بنسخة مانشستر سيتي الحالية. في ذلك الوقت، كان "السيتيز" فريقًا متوسطًا في أحسن الأحوال، وكان يتواجد غالبًا في النصف السفلي من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
لم يتغير الوضع إلا في عام 2009 مع استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة على النادي، التي قدمت تمويلاً ضخماً للنادي، ووقعت مع العديد من النجوم، وجعلت من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي المتتالي في السنوات التالية. احتفل ريتشاردز بفوزين من ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز - جنبًا إلى جنب مع أساطير مثل ديفيد سيلفا، ومدرب بايرن ميونيخ الحالي فينسنت كومباني، وسيرجيو أغويرو - قبل أن يتم إعارته إلى فيورنتينا في عام 2014، ثم الانتقال بشكل نهائي إلى أستون فيلا في عام 2015. وخاض مع فيلا 26 مباراة رسمية فقط خلال أربع سنوات. بالإضافة إلى ذلك، خاض 13 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي.
لذلك، لا يتمتع ريتشاردز في عالم كرة القدم بمكانة تييري هنري، الذي يُعتبر أحد أعظم المهاجمين في التاريخ، أو حتى جيمي كاراغر، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول عام 2005. ولهذا السبب، لا يُؤخذ ريتشاردز على محمل الجد في البرنامج، ويُضحك عليه بسرعة أكبر. ريتشاردز نفسه يتقبل هذا بروح رياضية، دائمًا بابتسامة، ولا يأخذ الأمر على محمل شخصي أبدًا - فهو كبش الفداء المحبوب الذي يُسمح بالتهكم عليه من حين لآخر. "أحاول أن أرى الجانب الجيد في الناس. أحاول دائمًا تشجيع الآخرين. هكذا كنت طوال حياتي"، قال. مؤخرًا، نجح حتى في إضحاك مايكل أوليسي الذي عادةً ما يكون قليل الكلام.
لكن وراء كل هذه النكات، لريتشاردز جانبه الجاد أيضًا. على أرض الملعب، أظهر المدافع القوي البنية دائمًا شغفًا وعنادًا. خارج الملعب، ألقى الضوء على الجوانب المظلمة لمهنة لاعب كرة القدم المحترف، والتي نادرًا ما يتم التطرق إليها: المشاكل النفسية، والضغط الشديد لتحقيق الأداء، والخوف من فقدان مكانك في الفريق بسبب الإصابة، والنقد عند الفشل، والكراهية على الإنترنت. "بالتأكيد كنت أرى الأمور بشكل مختلف قليلاً. لكن في النهاية، أنا شخص إيجابي."
مسيرة ميكا ريتشاردز بالأرقام:
الفريق
المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
مانشستر سيتي
245
9
1
أستون فيلا
31
2
1
فيورنتينا
19
0
1
إنجلترا
13
1
2