"كنتُ كالميت السائر" - كيليان مبابي يعترف بأنه كاد يتقاعد من المنتخب الفرنسي بسبب الإساءات العنصرية

بعد أن أضاع ركلة الجزاء الحاسمة في الهزيمة المفاجئة لفرنسا أمام سويسرا في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2020، أصبح النجم الشاب السابق في باريس سان جيرمان هدفاً لإساءات بذيئة.

وفي حديثه في بودكاست "ذا بريدج"، قال مبابي عن تلك الفترة الصعبة في مسيرته: "بدأوا يطلقون عليّ لقب القرد... بالنسبة لي، كان المنتخب الوطني هو كل شيء، وأنت تضع أشخاصاً في القمة يجرونك إلى القاع إذا لم تسجل أهدافاً. هذا غيّر علاقتي بالمنتخب الوطني. لا يجب أن تضع كل بيضك في سلة واحدة؛ فهم يأخذون السلة ويرمونها عليك. كان كل ذلك قاسياً للغاية بالنسبة لي. ذهبت في إجازة، وكنت أشبه بميت سائر. سقطت من ارتفاع شاهق. أصبحت بطلاً قومياً بسرعة كبيرة مع المنتخب الوطني".



