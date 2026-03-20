"كنا نرغب في اللعب" - لويس دي لا فوينتي يدافع عن إسبانيا في أعقاب فشل "فيناليسيما" بعد أن وجهت الأرجنتين أصابع الاتهام إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم

كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) مستعدًا لتنظيم المباراة في الدوحة، وكشف دي لا فوينتي أن الاستعدادات كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة قبل أن تتعثر الأمور. وقد وجهت الأرجنتين والاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (CONMEBOL) أصابع الاتهام إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ونظرائه الإسبان، لكن دي لا فوينتي لم يقبل ذلك. وفي مؤتمر صحفي عُقد قبل فترة التوقف الدولية، حاول توضيح التقارير المتضاربة.

وقال: "تعلمون جميعاً أن نيتي كانت خوض مباراة "الفيناليسيما". لطالما قلت ذلك. اللعب ضد الأرجنتين، والفوز بلقب - كنت أنا والاتحاد الإسباني لكرة القدم مستعدين لخوض هذه المباراة". "لا يمكن أن يلعب اثنان إذا لم يرغب أحدهما في ذلك، ونحن أردنا اللعب. لطالما قلت ذلك".

كما أوضح دي لا فوينتي أن "فيناليسيما" كانت تعتبر أكثر من مجرد مناسبة مرموقة. وأضاف: "كانت مباراة فريدة. أردنا الفوز بها مع اللاعبين الذين يمكنهم منحنا فرصة للتنافس على كأس العالم. لم نلتقِ منذ نوفمبر. بالنسبة لنا، كان من المهم تعويض هذه الفرصة".