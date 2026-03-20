"كنا نرغب في اللعب" - لويس دي لا فوينتي يدافع عن إسبانيا في أعقاب فشل "فيناليسيما" بعد أن وجهت الأرجنتين أصابع الاتهام إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم
دي لا فوينتي يوضح الفوضى التي سادت مباراة «الفيناليميسا»
كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) مستعدًا لتنظيم المباراة في الدوحة، وكشف دي لا فوينتي أن الاستعدادات كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة قبل أن تتعثر الأمور. وقد وجهت الأرجنتين والاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (CONMEBOL) أصابع الاتهام إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ونظرائه الإسبان، لكن دي لا فوينتي لم يقبل ذلك. وفي مؤتمر صحفي عُقد قبل فترة التوقف الدولية، حاول توضيح التقارير المتضاربة.
وقال: "تعلمون جميعاً أن نيتي كانت خوض مباراة "الفيناليسيما". لطالما قلت ذلك. اللعب ضد الأرجنتين، والفوز بلقب - كنت أنا والاتحاد الإسباني لكرة القدم مستعدين لخوض هذه المباراة". "لا يمكن أن يلعب اثنان إذا لم يرغب أحدهما في ذلك، ونحن أردنا اللعب. لطالما قلت ذلك".
كما أوضح دي لا فوينتي أن "فيناليسيما" كانت تعتبر أكثر من مجرد مناسبة مرموقة. وأضاف: "كانت مباراة فريدة. أردنا الفوز بها مع اللاعبين الذين يمكنهم منحنا فرصة للتنافس على كأس العالم. لم نلتقِ منذ نوفمبر. بالنسبة لنا، كان من المهم تعويض هذه الفرصة".
كانت أعمال التخطيط في الدوحة قد بدأت بالفعل
وكشف دي لا فوينتي أن إسبانيا كانت قد وضعت خططًا تفصيلية للمباراة بغض النظر عن المكان، حيث كانت الدوحة هي الموقع المتفق عليه قبل أن يتم إلغاء المباراة في نهاية المطاف. وقد قوبل الإيحاء بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) لم يكن ملتزمًا تمامًا بتعبير عن الاستياء من جانب الإسباني.
وقال: "كان كل شيء مخططاً للعب في الدوحة. قمنا بتغيير الخطة قليلاً، لكن ليس كثيراً. لكننا أردنا اللعب في الدوحة، وفي بوينس آيرس". وأثارت المباراة الكثير من الحماس لدى كلا الفريقين، حيث كان للمنافسة بين بطل أوروبا وبطل العالم جاذبية واضحة باعتبارها استعداداً أخيراً قبل بطولة هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
لا تغيير في خطط إسبانيا
وعندما سُئل عما إذا كانت إلغاء مباراة الأرجنتين قد أثرت على اختياره لتشكيلة الفريق في المباريات الودية المقبلة، أجاب دي لا فوينتي بإجابة مقتضبة للغاية.
وقال: "أعرف ما قمنا به. لا أعرف ما كان سيحدث. على أي حال، إذا كانوا هنا، فذلك لأنهم لاعبون ممتازون".
التركيز يعود إلى كأس العالم
على الرغم من الإحباط المستمر بشأن مباراة «الفيناليسما»، حرص دي لا فوينتي على تحويل الانتباه نحو المهمة الملحة التي تنتظر الفريق. وتعد إسبانيا من بين المرشحين الأوفر حظاً للفوز بكأس العالم هذا الصيف، بعد فوزها ببطولة يورو 2024 بأسلوب كروي يُعتبر على نطاق واسع الأكثر جاذبية في الساحة الدولية، ولا يرغب دي لا فوينتي في التوقف عند ما كان يمكن أن يكون.
وقال: "سنلعب بالفعل في كأس العالم يوم الاثنين".
