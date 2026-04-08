"كنا نتقيأ" - نجم إيطاليا السابق يتذكر تدريبات أنطونيو كونتي "القاسية" ويؤيد تعيين مدرب نابولي في منصب مدرب المنتخب الوطني للمرة الثانية
كونتي يتصدر قائمة المرشحين للمنتخب الإيطالي
في أعقاب الخروج الكارثي لإيطاليا من مباريات الملحق ورحيل غاتوزو بعد ذلك، حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) كونتي كمرشح رئيسي لقيادة حقبة جديدة. وكان المدرب البالغ من العمر 56 عاماً قد تولى تدريب المنتخب بين عامي 2014 و2016، محققاً سجلاً رائعاً بلغ 14 انتصاراً في 24 مباراة فقط. وعلى الرغم من أن عقده الحالي مع نابولي يمتد حتى يونيو 2027، إلا أن سجله الحافل في إعادة بناء الفرق يجعله خياراً بارزاً لدولة تتوق بشدة إلى إنهاء غيابها الطويل عن الساحة العالمية.
"كونتي يثير غضبك"
يعتقد جياكيريني، الذي تألق تحت قيادة المدرب على الصعيدين النادي والمنتخب، أن أسلوب كونتي الصارم هو بالضبط ما تحتاجه التشكيلة الحالية لاستعادة روح المنافسة. ويؤكد أن قدرة المدرب على غرس روح الطموح الجماعي لا مثيل لها في كرة القدم الحديثة.
وفي معرض حديثه عن التأثير النفسي والبدني للعمل تحت قيادة مدرب نابولي، قال جياكيريني لصحيفة "جازيتا": "إنه القائد الذي يمكن الاعتماد عليه في الأوقات الصعبة. إنه يجهز لاعبيه كالجنود للمعركة، وهذا بالضبط ما نحتاجه الآن. كونتي لديه أسلوب عمل يؤثر في أعماقك. إذا اتبعته، فإنك تنمو. وبالنسبة له، يبذل اللاعبون كل ما لديهم. إنه يعرف كيف يخلق رابطة فريدة مع المجموعة. كان موقفه هو نفسه تمامًا. إنه ينجح في إيصال أفكاره بسرعة كبيرة. على أرض الملعب، تعرف دائمًا ما عليك فعله؛ فقد تدربت عليه ألف مرة في التدريبات، إلى درجة الإرهاق".
القوة البدنية التي تتجاوز الحدود
استذكر الجناح السابق المطالب البدنية الشديدة التي فرضها كونتي على الفريق خلال فترات التوقف الدولية في معسكر كوفيرتشيانو التدريبي بإيطاليا. ورغم أن تلك الحصص كانت معروفة بصعوبتها الشديدة، يرى جياكيريني أن النتائج التي تحققت على أرض الملعب تبرر الأساليب الصارمة التي استُخدمت لتشكيل فريق متماسك.
وأضاف: "أتذكر التدريبات في كوفيرتشيانو حيث كنا نتقيأ. كنا بحاجة إلى أقنعة الأكسجين لنتمكن من إكمال التدريب. كنا نغادر ونحن منهكون تمامًا.
"كانت التدريبات قاسية، لكننا كنا نطير على أرض الملعب. أخبرنا أن تقديم أداء جيد هو مهمتنا وأننا يجب أن نكون جنوداً مستعدين للمعركة. لم يكن لدينا نجوم كبار، لكن شغفنا هو ما صنع الفارق.
"إنه الأفضل. سيعيدنا إلى كأس العالم. لقد أظهر بالفعل أنه قادر على تحقيق نتائج جيدة مع المنتخب الوطني. سجله الحافل يقول كل شيء: لقد أعاد بناء يوفنتوس وإنتر ونابولي. وسيفعل الشيء نفسه مع إيطاليا، الآن أكثر من أي وقت مضى."
التعامل مع فراغ في القيادة
ويزداد تعقيد مسألة التعاقد مع كونتي بسبب الفراغ الكبير في السلطة الذي يعاني منه كرة القدم الإيطالية عقب استقالة رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا ورئيس الوفد جيانلويجي بوفون. وتفرض هذه الأزمة الإدارية على الاتحاد إقامة هيكل إداري جديد قبل الشروع في التفاوض مع نادي نابولي بشأن شروط الإفراج المعقدة. ولا يزال الهدف النهائي هو استعادة كبرياء المنتخب الذي توج أربع مرات بطلاً للعالم، في ظل الضغط الهائل الناجم عن الغياب ثلاث مرات متتالية عن الساحة العالمية، والذي يلقي بظلاله على كل قرار يتم اتخاذه.