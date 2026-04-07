هناك تحركات جارية بشأن حراسة مرمى يوفنتوس، حيث قد تشهد هذه المنطقة تغييرات في الصيف: يرغب بيرين في اللعب بانتظام أكبر، وكان يفكر بالفعل في تغيير الأجواء منذ يناير، أما دي جريجوريو فهو قيد المراقبة من قبل الإدارة والطاقم الفني، وقد يغادر تورينو في حال وصول عرض مقنع. لهذا السبب، بدأ البيانتشوني في البحث عن بديل محتمل: ومن بين الأسماء المدرجة في القائمة اسم البرازيلي أليسون بيكر لاعب ليفربول، وهو طلب صريح من لوتشيانو سباليتي الذي دربه بالفعل في فترة عمله مع روما (بفضل حدس والتر ساباتيني، وصل بيكر كبديل لشيزني، وفي العام التالي أصبح الحارس الأساسي مع دي فرانشيسكو).
كم يربح أليسون، آخر خيار ليوفنتوس لحراسة المرمى: راتبه، المبلغ المطلوب من ليفربول، والإصابات
انضمام أليسون إلى ليفربول
ينتهي عقد أليسون مع ليفربول في يونيو 2027 - وقد مارس «الريدز» خيار التجديد - لكن اللاعب المولود عام 1992 قد يغادر قبل عام من انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي. قد تحاول إدارة يوفنتوس التعاقد معه بناءً على طلب المدرب، نظراً لأن راتبه الحالي الذي يبلغ حوالي 8 ملايين يورو ليس مستحيلاً، وسيحاول النادي الأسود والأبيض خفض طلب ليفربول البالغ 15/20 مليون يورو، خاصةً أنه لم يعد لاعباً أساسياً بعد وصول الجورجي مامارداشفيلي من فالنسيا (صفقة بقيمة 30 مليون يورو).
إصابات أليسون
من ناحية أخرى، لا بد من دراسة الحالة البدنية لأليسون بدقة، فقد تعرض هذا الموسم لإصابات عضلية متكررة، وهو غائب حالياً بسبب إصابة في العضلة الفخذية الخلفية تعرض لها خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد غالطة سراي، مما أدى إلى غيابه عن آخر مباراتين للريدز ضد برايتون (في الدوري) ومانشستر سيتي (في كأس الاتحاد الإنجليزي). ومن المتوقع أن يعود - ما لم تحدث تعقيدات - في نهاية أبريل، وقد تكون هذه هي المباريات الأخيرة لأليسون مع ليفربول، مع استعداد يوفنتوس للتقدم بعرض.