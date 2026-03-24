كم مستعد نادي برشلونة أن ينفق على جوليان ألفاريز؟ بطل الدوري الإسباني يحدد سقفاً مالياً لصفقة الانتقالات الصيفية الأبرز
برشلونة يضع سقفًا ماليًا صارمًا لصفقة ألفاريز
حدد برشلونة ألفاريز باعتباره الوريث المثالي لروبرت ليفاندوفسكي، معجبين بتنوع قدراته وحسه التهديفي الفطري. ومع ذلك، وعلى الرغم من اهتمامهم الشديد، حدد «البلوجرانا» سقفاً أعلى ثابتاً لصفقة الانتقال.
وفقًا لتقارير بودكاستLa Posesión، حدد النادي سعرًا أقصى قدره 70 مليون يورو للمهاجم. في حين يُتوقع أن يطلب أتلتيكو مدريد مبلغًا يزيد عن 80 مليون يورو، فإن برشلونة غير مستعد لتجاوز تقييمه. هناك مخاوف داخلية بشأن مستواه الأخير، حيث لم تكن أدائه هذا الموسم على مستوى الأداء الرائع الذي أظهره خلال الموسم الماضي أو خلال مشاركاته مع المنتخب الأرجنتيني. وقد عززت هذه الشكوك قرار مجلس الإدارة بالالتزام بالانضباط في عرضهم المالي.
موقف أتلتيكو مدريد الحازم بشأن الانتقالات
على الرغم من الضجة المتزايدة القادمة من كاتالونيا وأماكن أخرى، لا يسهل أتلتيكو الأمر على الأندية المهتمة. ومن المتوقع أن يطلب النادي مبلغًا يتجاوز 80 مليون يورو بكثير مقابل لاعب يعتبرونه أساسيًا لمشروع دييغو سيميوني. وسارع «الروجيبلانكوس» إلى نفي الشائعات التي تشير إلى أن مهاجمهم النجم يبحث عن مخرج بعد انتقاله المثير للجدل من مانشستر سيتي.
ورداً على التكهنات المستمرة، كان مدير أتلتيكو ماتيو أليماني حاسماً بشأن مستقبل المهاجم. وقال أليماني لموفستار: "أوضح جوليان أنه سعيد جداً في أتلتيكو، لكن كل ما يقوله يُساء تفسيره. لا يزال أمامه أربع سنوات في عقده ونأمل أن يبقى لفترة أطول وأن يمدده حتى. لا أرى أي أخبار تتعلق بجوليان. لا توجد أي مشكلة؛ إنها مجرد مسألة أن الناس يبحثون عن أشياء لا وجود لها".
التخطيط للحياة بعد رحيل ليفاندوفسكي
في حين لا يزال رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا من أشد المؤيدين لليواندوفسكي علنًا، فقد تم تقليص دور المهاجم الأسطوري هذا الموسم، ومن المرجح أن يتقلص دوره أكثر إذا قرر توقيع عقد جديد. ويبلغ اللاعب الدولي البولندي 37 عامًا، وهو يدخل المرحلة الأخيرة من مسيرته في إسبانيا، رغم أن التقارير تشير إلى أن النادي يفكر في تمديد عقده لمدة عام واحد براتب مخفض بشكل كبير، على أساس أنه سيكون خيارًا ثانويًا من على مقاعد البدلاء.
تعزيزات دفاعية وحلم باستوني
وبالإضافة إلى خط الهجوم، يحرص فليك على تعزيز خياراته الدفاعية بضم مدافع قلب ذي قدم يسرى من الطراز الرفيع. وقد برز أليساندرو باستوني، لاعب إنتر، كأحد المرشحين المفضلين لدى إدارة برشلونة.
ومع ذلك، من المتوقع أن تكون صفقة باستوني باهظة الثمن، حيث يُقال إن إنتر مهتم بالبيع للمساعدة في تمويل انتقالات أخرى. وعلى عكس الصفقات السابقة، يستبعد برشلونة حاليًا إدراج لاعبين كتعويض، مفضلاً إجراء صفقة نقدية مباشرة. مع وجود عقد في ميلانو يمتد حتى عام 2028، ستكون أي مفاوضات معقدة، لكن برشلونة يأمل في إقناع العملاق الإيطالي بالتخلي عن حجر الأساس الدفاعي لتمويل عملية إعادة البناء الخاصة به.