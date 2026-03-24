حدد برشلونة ألفاريز باعتباره الوريث المثالي لروبرت ليفاندوفسكي، معجبين بتنوع قدراته وحسه التهديفي الفطري. ومع ذلك، وعلى الرغم من اهتمامهم الشديد، حدد «البلوجرانا» سقفاً أعلى ثابتاً لصفقة الانتقال.

وفقًا لتقارير بودكاستLa Posesión، حدد النادي سعرًا أقصى قدره 70 مليون يورو للمهاجم. في حين يُتوقع أن يطلب أتلتيكو مدريد مبلغًا يزيد عن 80 مليون يورو، فإن برشلونة غير مستعد لتجاوز تقييمه. هناك مخاوف داخلية بشأن مستواه الأخير، حيث لم تكن أدائه هذا الموسم على مستوى الأداء الرائع الذي أظهره خلال الموسم الماضي أو خلال مشاركاته مع المنتخب الأرجنتيني. وقد عززت هذه الشكوك قرار مجلس الإدارة بالالتزام بالانضباط في عرضهم المالي.