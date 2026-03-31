كم دفع ميلان مقابل كوستيتش: الأرقام والتفاصيل والجدل الداخلي في نادي بارتيزان بلغراد

مع اقتراب نهاية الموسم بعد بضعة أشهر، بدأت الأندية في التخطيط لاستراتيجياتها استعداداً لسوق الانتقالات الصيفي، حيث تجري الاتصالات الأولية والاستطلاعات في انتظار التعمق في دراسة بعض الملفات. ينصب اهتمام ميلان على المستقبل على المدى الطويل، حيث يعمل الروسونيري على التخطيط للمستقبل، ومن هذا المنطلق، أتموا في الأيام الأخيرة التعاقد مع أندريه كوستيتش القادم من بارتيزان بلغراد: المهاجم المولود عام 2007، الذي خضع بالفعل للفحوصات الطبية وسيصل بشكل نهائي إلى إيطاليا في يونيو لينضم في البداية إلى ميلان فوتورو.



