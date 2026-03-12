قبل بضعة أشهر من نهاية الموسم، بدأت الأندية في التخطيط لسوق الانتقالات الصيفية، ويولي نادي برشلونة اهتمامًا خاصًا لتعزيز دفاعه. من بين اللاعبين المدرجين في قائمة النادي الإسباني كأهداف محتملة للصيف، يوجد أيضًا اسم أليساندرو باستوني، لاعب إنتر مولد 1999 وأحد أساسيات منتخب جاتوزو. شائعات سوق الانتقالات تقلق مشجعي النيرازوري، وفقًا لما أوردته صحيفة سبورت الإسبانية، فقد أجرى برشلونة استطلاعًا أوليًا.
كم تبلغ قيمة باستوني بالنسبة لإنتر: السعر والعقد واهتمام برشلونة
طلب إنتر لباستوني
باستوني مرتبط بإنتر ميلان بعقد حتى يونيو 2028، واللاعب مرتبط جدًا باللونين الأسود والأزرق ويريد التركيز حاليًا على نهاية الموسم فقط. تقول صحيفة La Gazzetta dello Sport أن إنتر يقدر قيمة المدافع بـ 70 مليون يورو على الأقل ولن ينظر في أي عروض أقل من هذا المبلغ. راتب باستوني هو أحد أعلى الرواتب في الفريق ويبلغ حوالي 5.5 مليون يورو صافي في الموسم. من المحتمل أن يدرس أوسيليو وماروتا تجديد عقد اللاعب في الأشهر المقبلة.
أهداف برشلونة الأخرى
كما ذكرنا، باستوني ليس الاسم الوحيد الذي يركز عليه برشلونة. مدافع إنتر ميلان يعجب فليك الذي يعتبره أحد اللاعبين المثاليين للبناء من الخلف، لكن الإدارة تدرس أيضًا لاعبين آخرين: من بين اللاعبين الأكثر إعجابًا جوسكو جفارديول، مواليد 2002 من مانشستر سيتي، وغونسالو إيناسيو، مواليد 2001 من سبورتنج لشبونة. لا يُستبعد أن يصل أكثر من لاعب واحد لتعزيز الدفاع، بالنظر إلى أن الهدف هو تجديد شباب هذا القسم.