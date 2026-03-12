كم تبلغ قيمة باستوني بالنسبة لإنتر: السعر والعقد واهتمام برشلونة

كما ذكرنا، باستوني ليس الاسم الوحيد الذي يركز عليه برشلونة. مدافع إنتر ميلان يعجب فليك الذي يعتبره أحد اللاعبين المثاليين للبناء من الخلف، لكن الإدارة تدرس أيضًا لاعبين آخرين: من بين اللاعبين الأكثر إعجابًا جوسكو جفارديول، مواليد 2002 من مانشستر سيتي، وغونسالو إيناسيو، مواليد 2001 من سبورتنج لشبونة. لا يُستبعد أن يصل أكثر من لاعب واحد لتعزيز الدفاع، بالنظر إلى أن الهدف هو تجديد شباب هذا القسم.