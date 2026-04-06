نشأ ألايبيغوفيتش في أكاديمية باير ليفركوزن، التي احتفظت بحق إعادة الشراء عند بيعه إلى سالزبورغ، وهو حق تم تنفيذه خلال الأشهر الأخيرة: وبلغت قيمة الصفقة 8 ملايين يورو، مما مكن النادي الألماني من استعادة السيطرة على اللاعب البوسني الموهوب. قبل هذه الصفقة، كان ميلان قد بدأ بالفعل في الاستفسار عن التكاليف المحتملة للصفقة، والآن إذا أراد المضي قدماً في المفاوضات، فعليه الجلوس للتحدث مع ليفركوزن الذي، على الرغم من استعادته، لا يُستبعد أن يغادر اللاعب فوراً في الصيف. سيتوقف الكثير على العروض التي ستصل إلى الطاولة، مع الأخذ في الاعتبار أنه بالإضافة إلى ميلان، هناك أندية أخرى أدرجته في قائمة أهدافها، كما أنه يحظى بإعجاب روما ونابولي في إيطاليا. حتى اليوم، تتراوح قيمة اللاعب بين 20 و30 مليون يورو.



