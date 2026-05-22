"كمية هائلة من الأهداف".. أسطورة النرويج وليفربول يحدد لهالاند احتياجاته للحصول على الكرة الذهبية!

يخضع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لأضواء كاشفة ساطعة، لكن هل سيتمكن يومًا ما من الفوز بجائزة الكرة الذهبية؟ وعندما طُرح هذا السؤال على مواطنه النرويجي ريسه، قال المدافع السابق لليفربول - في حديث له مع BetVictor Online Casino - لموقعGOAL: «هناك الكثير من اللاعبين المتميزين الذين يبرزون حاليًا.

"أعتقد أن إيرلينج كان يجب أن يفوز بها منذ بضع سنوات. أعتقد أنه إذا أراد الفوز بها، فإنه يحتاج إلى نظام يتيح له تسجيل عدد هائل من الأهداف. لأن هناك [لامين] يامال، و[مايكل] أوليسي، وهناك الكثير من اللاعبين الصاعدين الآن الذين يظهرون مهارات يحبها الجمهور. لذا سيكونون أكثر بروزًا عندما تنظر إلى الملعب.

"لكن إذا استمر إيرلينج في تسجيل تلك الأهداف المذهلة، فلن يمكنك تجاهله. أعني، لقد سجل الكثير من الأهداف هذا الموسم. يقول الناس إنه كان في منتصف الموسم، لكنه يسجل عددًا هائلاً من الأهداف. لكنه يحتاج إلى التسجيل، وربما تحطيم الرقم القياسي الجديد في الدوري الإنجليزي وكل تلك الأشياء. عندها سيفوز بالجائزة."