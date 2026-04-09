"كما لو كنا نشاهد فريقًا من دوري أدنى": أسطورة النادي ينتقد بشدة أداء ليفربول أمام باريس سان جيرمان

"كان الأمر أشبه بمشاهدة فريق من دوري أدنى"، قال أسطورة ليفربول، الذي لاحظ "فارقًا واضحًا في المستوى". "كان ذلك مقلقًا للغاية من وجهة نظر ليفربول." ووصف كاراغر الفارق الكبير بين الفريقين بأنه "مخيف للغاية".

في الواقع، كان باريس سان جيرمان هو الفريق المهيمن بشكل واضح في ملعب بارك دي برانس، حيث سيطر على مجريات اللعب وخلق فرصًا أكثر على مدار 90 دقيقة، وفاز بجدارة 2-0 على الريدز، الذين سجلوا في النهاية قيمة xG بلغت 0.17 فقط (مقابل 2.35 لباريس سان جيرمان). سجل ديزير دو (11) بضربة مرتدة وخفيشا كفاراتشيليا (65) بعد انفراد رائع هدفي الفريق الفرنسي.

وبالنظر بشكل خاص إلى الانتقالات التي تمت في الصيف - حيث أنفق ليفربول 265 مليون يورو على ثلاثي الهجوم المكون من فلوريان فيرتز وهوجو إكيتيكي وألكسندر إيساك وحدهم - لم يستطع كاراغر فهم الفارق الواضح في الأداء. "ينفق ليفربول 450 مليون جنيه إسترليني، وربما أكثر بكثير مما أنفقه باريس سان جيرمان في الصيف. رؤية هذه الفجوة أمر مقلق. يتساءل المرء: كيف أمكن أن يحدث هذا؟"