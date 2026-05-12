كما تدين تدان: حصاد اللكمات والصفعات.. كيف زرع ريال مدريد الشوك وأراد العنب؟!





لطالما كان المدافع الألماني أنطونيو روديجر محميًا بعباءة من الصمت التحكيمي والداخلي تجاه أسلوبه الدفاعي الذي يتخطى حدود الخشونة المسموح بها في كثير من الأحيان.

وتعد واقعة التدخل العنيف على دييجو ريكو لاعب خيتافي حلقة في سلسلة طويلة من الإفلات من العقاب المستحق.

حيث لم يجد اللاعب الألماني حينها أي رادع داخلي من إدارة ناديه أو خارجي من لجان الاتحاد الإسباني والليجا وهو ما رسخ لديه شعورًا بأن القوة المفرطة وسيلة مشروعة للسيطرة على الخصوم.

لكن عدالة كرة القدم لا تنسى ديونها طويلًا حيث جاء الرد القاسي قبل أيام في تلك الصفعة التي وجهها روديجر لزميله ألفارو كاريراس لم تكن مجرد فعل عفوي بل كانت النتيجة الطبيعية لغياب المحاسبة السابقة التي جعلته يظن أن التعدي باليد سيمر مرور الكرام.



