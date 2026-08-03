اتخذت الأحداث المثيرة المحيطة بانضمام كاسيميرو إلى دوري كرة القدم الأمريكي منعطفاً دراماتيكياً، حيث كشف المدير العام لنادي لوس أنجلوس جالاكسي، ويل كونتز، عن تفاصيل مذهلة حول نوايا اللاعب في البداية.

وفي تصريح له عقب تعادل فريقه بدون أهداف مع دالاس، أشار كونتز إلى أن اللاعب السابق في مانشستر يونايتد كان قد أعرب عن رغبة قوية في الانتقال إلى الساحل الغربي قبل أن يوقع في النهاية مع فريق إنتر ميامي الذي يملكه ديفيد بيكهام.

ويأتي هذا الكشف في وقت تقوم فيه الرابطة بالفعل بفحص الجوانب المالية والتنظيمية للصفقة التي جلبت الفائز خمس مرات بدوري أبطال أوروبا إلى الولايات المتحدة.

وقال كونتز للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: «صحيح أن كاسيميرو اتصل وقال إنه لطالما أراد اللعب لإنتر ميامي». وأضاف: «ومن الصحيح أيضًا أن ذلك جاء بعد شهرين من إخبارنا بأنه لا يريد سوى اللعب لـ«جالاكسي»».