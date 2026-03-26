كل دوري له... فريق فيورنتينا: توتنهام وإشبيلية وفولفسبورغ ونيس يواجهون خطر الهبوط

هناك أربعة أندية كبرى تواجه مخاطر كبيرة مثل فريق فيورنتينا في إيطاليا

إذا كان صحيحاً أن المصائب (المحتملة) لا تأتي أبداً بمفردها، فقد يُذكر الموسم 2025/26 باعتباره الموسم الذي واجهت فيه خمسة أندية عريقة ومؤرخة من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خطر الهبوط على الأقل.

فليس فقط أن فيورنتينا تقع على بعد نقطتين فقط من خط الهبوط قبل ثماني جولات من نهاية الموسم، بعد أشهر من الدراما الرياضية مع إقالة بيولي والعمل شبه العلاجي لفانولي؛ بل إن هناك أيضًا في الدوريات الأربعة الكبرى الأخرى فرقًا ترتبط عادةً بالمسابقات الأوروبية وتواجه صعوبات كبيرة.

  • توتنهام

    كان توتنهام قد خرج لتوه من موسم مثير للجدل، توج بالفوز بدوري أوروبا (أول لقب له منذ عام 2008)، لكنه انتهى أيضًا بالمركز السابع عشر المحزن، وهو المركز قبل الأخير الذي يضمن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان مجلس الإدارة (بما في ذلك باراتيكي، الذي يعمل حاليًا في فيورنتينا) قد اختار توماس فرانك، المدرب الذي يتمتع بتاريخ حافل في برينتفورد.

    كان سوق الانتقالات الصيفي مثيراً للاهتمام، مع صفقات من عيار تشافي سيمونز وكودوس وبالهينها وكولو مواني. لكن فرانك لم يتأقلم منذ البداية، ووصل الفريق إلى بداية عام 2026 مع القليل من الثقة. في السنوات الأخيرة، واجه مدربون مثل كونتي ومورينيو وإسبيريتو سانتو وبوستيكوغلو نفسه صعوبات كبيرة. دون أي انتصارات في العام الجديد، اختار توتنهام إيغور تودور، الذي أصبح متاحاً بعد إقالته من يوفنتوس. النتيجة؟ هزائم تقريبًا، والحادثة الصادمة المتمثلة في استبدال كينسكي بفيكاريو بعد 17 دقيقة، وخطأين فادحين في الهزيمة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والهزيمة القاسية 3-0 أمام نوتنغهام فورست في المواجهة المباشرة في الجولة الأخيرة قبل فترة التوقف.

    وكأن ذلك لم يكن كافياً، فقد واجه تودور حزناً شديداً بسبب وفاة والده. ويست هام، الذي يحتل المركز الثالث من القاع، على بعد نقطة واحدة فقط، 30 مقابل 29، والخوف في صفوف توتنهام يتزايد أكثر فأكثر. مستقبل تودور أصبح بالفعل على المحك، حيث يُقال إن شون دايتش، الذي يُعتبر بمثابة بالارديني من الجانب الآخر من القناة، قد تم الاتصال به بالفعل.

  • إشبيلية

    لا يفصلهم سوى ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، في حين تتصاعد الاحتجاجات الجماهيرية التي تطالب ببيع النادي إلى سيرجيو راموس، أسطورة الفريق الأحمر والأبيض الذي بدأ مسيرته الكروية في إشبيلية واختتمها هناك. ويخوض الأندلسيون، الذين يرون فريق مايوركا في المركز الثالث من القاع يقترب منهم بشكل خطير، معركة صعبة من أجل البقاء، وقد أقالوا مؤخراً المدرب ألميدا.

    لا يبدو أن لاعبي إنتر السابقين أغومي وأليكسيس سانشيز قادرين على قيادة الفريق إلى ما هو أبعد من البقاء بصعوبة في الدوري الإسباني: كان القرار الذي اتخذ في الساعات الأخيرة هو تكليف لويس غارسيا بلازا بتدريب الفريق، وهو الذي درب مايوركا وألافيس، وهما فريقان يتنافسان مع إشبيلية لتجنب الهبوط، لكنه لم يكن نشطاً منذ ما يقرب من عامين.

  • فولفسبورغ

    في ألمانيا، يواجه فولفسبورغ خطر التعرض لانهيار مذهل. في الواقع، لم يتمكن النادي منذ عدة مواسم من الوصول إلى المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، وبالتحديد منذ موسم 2020/2021 تحت قيادة المدرب الحالي لكريستال بالاس، أوليفر غلاسنر.

    نحن نتحدث عن الفريق الذي يحتل المرتبة الخامسة من حيث ميزانية الرواتب في الدوري الألماني بأكمله، والذي أنفق ما يقرب من 70 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية. يتألف الفريق من أسماء مهمة، مثل أرنولد وإركيسن وماير وفيمر وغرابارا وكوليراكيس وأمورة، وجميعهم لاعبون بارزون في منتخباتهم الوطنية أيضًا. ويحتل فولفسبورغ المركز قبل الأخير، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن منطقة الملحق التي يحتلها سانت باولي برصيد 24 نقطة.

    ولإنقاذ موسم كارثي، اعتمدت الإدارة على مدرب مخضرم، ديتر هيكينغ، وهو المدرب الثالث هذا الموسم بعد سيمونيس وباور. وكان هيكينغ قد درب فولفسبورغ من قبل، منذ أكثر من 10 سنوات. تولى تدريب النادي في عام 2012 وقاده للفوز بكأس ألمانيا في عام 2015، ووصل به إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا في العام التالي، حيث خسر أمام ريال مدريد بعد أن كان متقدماً. تظل تلك هي أفضل نسخة من فولفسبورغ (باستثناء تلك التي فازت باللقب عام 2009)، مع مواهب من عيار بيريسيتش وشورله ولويز غوستافو ونالدو وماكس كروز، ولكن قبل كل شيء الشاب كيفن دي بروين. هل سيكون عودة هيكينغ كافية لإنقاذ فولفسبورغ من الهبوط الذي لم يحدث منذ 29 عامًا؟

  • نيس

    بالمقارنة مع الفرق المذكورة أعلاه، يبدو وضع نيس أفضل قليلاً، لكنه لا يزال معرضاً للخطر. يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط، التي يحتلها أوكسير برصيد 22 نقطة.

    كان نيسا في السنوات الأخيرة يطمح للوصول إلى قمة الدوري الفرنسي، وهو مشروع طموح بدأ مع استحواذ شركة INEOS، العملاق الذي يقوده جيم راتكليف (مساهم في مانشستر يونايتد). استثمارات بملايين الدولارات لم تترجم إلى نتائج كبيرة. في الدوري الأوروبي، خيب نيس، الذي يضم لاعب نابولي السابق ندومبيلي وواهي، الآمال، حيث احتل المركز 33 في الدور الأول، وخسر أيضًا أمام روما.

    كما أن الأجواء متوترة للغاية، حيث يحتج المشجعون المنظمون بشدة على الإدارة والفريق. قبل بضعة أشهر، توجه المشجعون إلى المركز الرياضي واعتدوا جسديًا على بعض اللاعبين، مثل بوغا وموفي. وقد تقدم بوغا بشكوى، وغادر نيس في يناير لينضم إلى يوفنتوس. وجاء بويل إلى مقاعد البدلاء، بعد إقالة هايز. يبدو أن مسار نيس في انحدار واضح، لكن في هذا الموسم في جنوب فرنسا، لا يبدو أن البقاء بعيد المنال في نهاية المطاف.