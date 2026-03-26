كليان مبابي يتصل بشكل مفاجئ بفلورنتينو بيريز ليخبر رئيس ريال مدريد أنه لا يريد أن يعالجه الطاقم الطبي للنادي مرة أخرى على الإطلاق، وذلك في خضم أزمة "الركبة الخاطئة"
مبابي يتصل ببيريز للتعبير عن رغباته
أفادت التقارير أن قائد المنتخب الفرنسي اتخذ خطوة غير مسبوقة بالاتصال مباشرةً برئيس نادي ريال مدريد، فلورينتو بيريز، للتعبير عن انعدام ثقته التام بالفريق الطبي الداخلي للنادي. وبعد معاناته من إصابة مستمرة في الركبة منذ شهر ديسمبر، أصبح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا محبطًا من بروتوكولات العلاج المتبعة في مركز فالديبيباس. ووفقًا لصحيفة «لوكيب»، أبلغ مبابي إدارة النادي أنه لم يعد يرغب في تلقي العلاج على يد طاقم ريال مدريد. وبدلاً من ذلك، يطالب بالعمل حصرياً مع كريستوف بودو، الطبيب الذي كان يثق به خلال فترة لعبه في باريس سان جيرمان، والذي يُزعم أنه كان العقل المدبر وراء عودته الأخيرة إلى اللياقة البدنية.
انهيار في التواصل والثقة
تدهورت العلاقة بين الطرفين عقب تقارير مثيرة للجدل أشارت إلى أن الفريق الطبي للنادي ركز علاجه في البداية على الساق الخطأ. ورغم أن المهاجم سارع بعد ذلك إلى التقليل علنًا من أهمية الادعاءات المحددة المتعلقة بـ«الركبة الخطأ»، إلا أن التوتر الكامن لا يزال واضحًا. ويزعم التقرير نفسه أن الوضع قد وصل إلى نقطة اللاعودة. ويبدو أن مبابي يشعر بأن صحته على المدى الطويل تتعرض للخطر بسبب عملية التعافي المتسرعة، ويعتقد أن الجهد المطلوب لرياضي من طرازه لا يلقى الاستجابة المطلوبة من قبل الطاقم الطبي الحالي.
لم يكن مبابي وحده من تعرض لتشخيص خاطئ
يبدو أن هذه المشكلة ليست حادثة منفردة تقتصر على لاعب واحد فقط. فقد ظهرت مؤخرًا تقارير تفيد بأن غياب كامافينغا عن عدة مباريات في ديسمبر 2025 بسبب إصابة في الكاحل كان نتيجة لتشخيص خاطئ من جانب ريال مدريد. ويُذكر أن الطاقم الطبي للنادي أجرى في ذلك الوقت فحصًا بالأشعة السينية على القدم الخطأ للاعب خط الوسط الدفاعي.
أصيب كامافينغا في كاحله الأيسر في 3 ديسمبر خلال الفوز 3-0 خارج أرضه على أتلتيك كلوب. على الرغم من تسجيله هدفاً، إلا أنه اضطر إلى الخروج بعد 69 دقيقة، متذمراً من الألم. ونتيجة لذلك، تم إجراء فحص بالرنين المغناطيسي – ولكن على قدمه اليمنى. ولعدم العثور على أي إصابة هناك، أعلن الأطباء أن كامافينغا لائق للعب.
ثم تم ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى تشكيلة الفريق للمباراة ضد سيلتا في 7 ديسمبر، لكنه لم يلعب. ومع ذلك، غاب عن المباريات اللاحقة ضد ألافيس (الدوري الإسباني)، ومانشستر سيتي (دوري أبطال أوروبا)، وتالافيرا (كأس الملك) بسبب مشكلة الكاحل. ولم يتمكن من اللعب مرة أخرى إلا في 20 ديسمبر، حيث شارك في وقت متأخر من المباراة ضد إشبيلية.
في الواقع، يزعم تقرير صحيفة "ليكيب" أن الثقة بين الجهاز الطبي وفريق ريال مدريد قد انهارت منذ عدة سنوات.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
على الرغم من الأحداث الدرامية التي شهدتها العاصمة الإسبانية، انضم مبابي إلى زملائه في المنتخب الوطني لخوض مباراتين وديتين ضد البرازيل وكولومبيا. وبعد ذلك، سيعود إلى مدريد للاستعداد لمباراة الدوري الإسباني ضد مايوركا. ويبتعد «البلانكوس» حالياً بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر في سباق اللقب.