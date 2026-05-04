لؤي محمد

كلويفرت: أحداث نهائي المغرب والسنغال "غريبة".. ومرموش صفقة رائعة لبرشلونة

في عالم كرة القدم، هناك أسماء لا تُختزل في أهداف أو ألقاب، وإنما تتحول إلى ذاكرة ممتدة عبر الأجيال، ويُعد باتريك كلويفرت، أسطورة هولندا، واحدًا من تلك الأسماء التي تركت بصمتها من أمستردام إلى برشلونة، ومن ملاعب أوروبا إلى تجارب تدريبية متعددة حول العالم.

برز كلويفرت مهاجمًا استثنائيًا مع أياكس، حيث تُوج بدوري أبطال أوروبا وهو في سن مبكرة، قبل أن يواصل رحلته مع برشلونة، ويصبح أحد أبرز الهدافين في تاريخ النادي خلال حقبة مطلع الألفية. كما كان عنصرًا مهمًا في منتخب هولندا، وواحدًا من رموز جيل ظل قريبًا دائمًا من المجد العالمي دون أن يلامسه.

بعد اعتزاله، اختار كلويفرت طريق التدريب، فخاض تجارب متنوعة، من العمل مع مواطنه لويس فان جال في منتخب هولندا، ومع سيدورف في منتخب الكاميرون، إلى قيادة منتخب إندونيسيا، مرورًا بمحطات أوروبية، في مسيرة تعكس شغفه المستمر بكرة القدم ورغبته في نقل خبراته إلى أجيال جديدة.

في هذا الحوار الحصري، يفتح كلويفرت لكووورة، الموقع الشقيق في شبكة فوتبول كو، أبواب ذاكرته ورؤيته للواقع الحالي، متحدثًا عن طموحاته التدريبية المقبلة، وموقفه من العمل في المنطقة العربية، كما تطرق إلى كأس العالم 2026، وكشف عن رؤيته للمنتخبات المرشحة، مع قراءة خاصة لوضع منتخب بلاده، هولندا.

ولا يخلو الحديث من آراء صريحة حول ناديه السابق برشلونة، وأسباب ابتعاده عن منصة التتويج القاري، إلى جانب تقييمه لنجوم الحاضر، مثل محمد صلاح وعمر مرموش، مرورًا بمقارنات كروية مثيرة، وآرائه في قضايا شائكة أثارت جدلًا واسعًا، وإلى نص الحوار:

  • دربت إندونيسيا، وأضنة سبور، وهولندا مع لويس فان جال، ما هي خطوتك التالية في التدريب، وما موقفك من قيادة منتخب أو نادٍ عربي، في الدوري السعودي مثلًا؟

    التجارب التدريبية السابقة كانت رائعة. أعتقد أن أضنة قام بعمل جيد جدًا في اختيار اللاعبين والتشكيلة، كانت تجربة رائعة في تركيا، حققنا نتائج جيدة جدًا ضد فرق كبيرة وهذا أمر فريد حقًا. أعتقد أنه عندما تلعب ضد جالطة سراي وبشكتاش وفنربخشة وتحقق نتائج إيجابية، فهذا أمر جيد جدًا لأضنة سبور.

    تجربة إندونيسيا الأخيرة كانت رائعة من وجهة نظري، رغم أننا لم نتأهل لكأس العالم، كنت أطمح لتدريب المنتخب الإندونيسي لفترة أطول بكثير من أجل تطبيق استراتيجية قوية جدًا للمنتخب، للأسف خسرنا، أمام السعودية والعراق، اللتين كانتا في المركزين 58 و59 في تصنيف فيفا وقتها، رغم أننا قدمنا أداءً جيدًا جدًا أمام المنتخبين.

    الدوري السعودي بالطبع فرصة مهمة ومثيرة للاهتمام لأي مدرب، كما تعلم، العديد من اللاعبين الكبار يذهبون إلى الدوري السعودي للعب هناك، إذا أتيحت لي فرصة التدريب في السعودية، فأنا دائمًا منفتح على الاستماع إلى العروض.

    إذا تلقى أحد أبنائك عرضًا من الدوري السعودي، هل ستوافق على انتقاله؟

    شاين لا يزال صغيرًا بعض الشيء، لقد وقع للتو مع برشلونة، عمره 18 عامًا، لذا من المبكر قليلًا بالنسبة له. أما جاستن وروبن، فربما يكون ذلك خيارًا في المستقبل القريب، إذا كانت هناك فرصة لهما للذهاب إلى الدوري السعودي، ستكون فرصة رائعة بالطبع، لما لا؟ كما ترى، الكثير من اللاعبين يذهبون إلى الدوري السعودي.

  • في رأيك، أين يقع منتخب هولندا بين المرشحين للفوز بكأس العالم 2026؟

    أعتقد أن المنتخب الهولندي في الوقت الحالي قوي جدًا، إذا نظرت إلى تصنيف فيفا، فهو ضمن الستة الأوائل في العالم، لكن بالنظر إلى لاعبي المنتخب والأندية التي يلعبون لها، أعتقد أنه قد يكون بين المنتخبات التي تصل إلى ربع النهائي، إذا سارت الأمور بشكل جيد.

    مع وجود الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وفرنسا، وبين هذه المنتخبات الكبيرة، هولندا من المنتخبات التي يجب الحذر منها في كأس العالم. وأعتقد أنه قد يتأهل إلى ربع النهائي على الأقل.

  • مَن هو المرشح الأول للفوز بكأس العالم؟

    من الصعب اختيار منتخب واحد، لكن بين الأرجنتين وفرنسا والبرازيل، هناك العديد من المنتخبات القوية.. ومع ذلك أعتقد أن فرنسا لديها فرصة جيدة.

  • مَن تتوقع أن يكون هداف كأس العالم؟

    ربما هاري كين.

  • منتخب هولندا دائمًا بين المرشحين للفوز بكأس العالم لكنه لم يفز أبدًا باللقب، ما السبب؟

    في البطولات الكبيرة نواجه أحيانًا صعوبات في ركلات الترجيح، كما رأينا في الماضي، لكن أعتقد أن المنتخب الهولندي الحالي تنافسي جدًا ولديه توازن جيد، رغم وجود إصابات مؤخرًا وهذا أمر مؤسف.

    لكن لا أعرف السبب الحقيقي لعدم فوزنا بكأس العالم من قبل، لأن منتخبنا دائمًا لديه لاعبين رائعين على المستوى الفردي، ويكون قويًا جدًا.

  • هل هو سوء حظ؟

    نعم، ربما سوء حظ. في 1998 كنا قريبين جدًا من الفوز على البرازيل في نصف النهائي، لكننا خرجنا بركلات الترجيح، لدينا شعور بأن المنتخب الهولندي في كأس العالم 1998 كان من أقوى المنتخبات على الإطلاق.

  • هل تتفق معي في أن الجيل الحالي لمنتخب هولندا يفتقد للنجوم مقارنة بجيلك مثلا؟

    إذا قارنت بجيلنا، ربما نعم. لكن كرة القدم تغيرت كثيرًا، المنتخب الهولندي الآن لديه نجوم كبار، في جيلي كان هناك دينيس بيركامب وفرانك دي بور ورونالد دي بور وغيرهم. كان لدينا العديد من اللاعبين الكبار أيضًا، لذلك المقارنة صعبة لأن الزمن مختلف.

    منتخب هولندا يعتمد عادة على مدربين وطنيين، ما رأيك في هذه الظاهرة، ومتى يمكن أن تدرب المنتخب؟

    هذا أمر طبيعي لأن لدينا مدربين كبار في هولندا، لذلك نختار دائمًا مدربًا هولنديًا. وأنا منفتح جدًا على تدريب المنتخب في المستقبل. سيكون شرفًا كبيرًا أن أخدم المنتخب، وأقوده لتحقيق نتائج كبيرة، إذا أتيحت لي الفرصة.

  • كنت ضمن الجهاز الفني لمنتخب الكاميرون، في رأيك أي منتخب أفريقي يمكنه تكرار إنجاز المغرب بالوصول إلى نصف النهائي في 2026؟

    المغرب بالطبع يمكنه فعل ذلك مرة أخرى. أعتقد أن السنغال لديها فريق جيد، وكوت ديفوار، ومصر. لكن إذا اخترت منتخبًا واحدًا، سأقول السنغال.

  • بالمناسبة، ما رأيك فيما حدث بنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025؟

    أعتقد أن ما حدث في النهائي كان غريبًا جدًا، لا أملك رأيًا واضحًا، لكن ما حدث كان موقفًا غريبًا من وجهة نظري، أن تتغير وجهة اللقب بعد نهاية المباراة ويصبح المغرب بطلًا.

  • دعنا نتحدث عن ناديك السابق برشلونة، هل يمكنه الفوز بالكلاسيكو بدون لامين يامال؟

    نعم، برشلونة سيفوز بالكلاسيكو.

  • وهل سيفوز بالدوري الإسباني؟

    نعم بالتأكيد، حتى لو لم يفز بالكلاسيكو.

  • لماذا لم يفز برشلونة بدوري الأبطال منذ 11 عامًا رغم تتويجه بالدوري أكثر من مرة في نفس الفترة؟

    مستوى الفرق الأخرى في أوروبا مرتفع أيضًا، برشلونة يقدم كرة رائعة، لكن الفرق الإنجليزية تتطور، وكذلك بايرن ميونخ، أيضًا باريس سان جيرمان قدم أداءً مميزًا الموسم الماضي وتوج باللقب، في الموسم الحالي هو أحد المرشحين بجانب بايرن ميونخ، فالفائز من مواجهتهما سيفوز بدوري الأبطال، ومن وجهة نظري أرى أن سان جيرمان سيتوج بها مرة ثانية على التوالي.

    في الدوري الإسباني يلعب برشلونة ضد فرق يعرفها جيدًا، بينما في دوري الأبطال يواجه لاعبين بأساليب مختلفة وجودة مختلفة، لذلك هي بطولة مختلفة تمامًا.

  • لكن برشلونة خرج هذا الموسم على يد أتلتيكو مدريد وهو فريق يلعب في الليجا وليس في دوري آخر.

    الفريقان متقاربان جدًا ويعرفان بعضهما، أتلتيكو مدريد فاز 4-0 في مدريد، بينما فاز برشلونة 3-0 على أرضه، إنه أمر غريب، لكن هذه هي كرة القدم، هذا هو جمال كرة القدم.

    هل يعاني البارسا في مركز المهاجم؟

    لا أعتقد أن هناك أزمة حقيقية، خصوصًا بوجود روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، ورغم الأنباء عن رحيل ليفاندوفسكي إلا أنه لا أحد يعلم ما سيحدث. إذا رحل، سيحتاج الفريق لمهاجم جديد بكل تأكيد.

  • هل يمكن أن يكون لنجلك شاين أو حمزة عبد الكريم دور مع الفريق الأول قريبًا؟

    صحيح أن نجلي شاين يلعب أحيانًا كرأس حربة، إلا أنه جناح أكثر من كونه مهاجمًا صريحًا، بينما حمزة مهاجم صريح لكنه يحتاج للوقت من أجل التأقلم. فترة الإعداد للموسم المقبل ستكون مهمة جدًا لمنح الفرص لهما إن أمكن من أجل الظهور مع الفريق الأول، وفي الموسم المقبل لا أحد يعلم مَن يمكن أن ينضم للفريق الأول.

  • النجم المصري الآخر عمر مرموش مرتبط بالانتقال إلى برشلونة، ما رأيك في هذه الصفقة لو تمت؟

    مرموش لاعب رائع جدًا، سريع ومهاري ولديه قدرة تهديفية كبيرة، أنا معجب به حقًا إنه لاعب مثير للاهتمام، لكني لا أعتقد أن مانشستر سيتي سيفرط فيه بسهولة.

    لعبت في الدوري الإنجليزي مع نيوكاسل، ما رأيك في رحيل محمد صلاح أحد أساطير البريميرليج عن ليفربول، وفي أي نادٍ تحب أن تراه؟

    محمد صلاح أسطورة وأيقونة في ليفربول، قدم الكثير للفريق وما زال يقدم أداءً رائعًا، أعتقد أنه يستحق قدرًا أكبر من الاحترام مقارنة بما يحصل عليه الآن، ما قدمه للنادي مذهل. وإذا كانت هناك فرصة لانتقاله إلى برشلونة، لما لا؟ هو لاعب رائع وأسطورة في ليفربول، ولا يوجد لاعب مصري آخر فعل ذلك في نادٍ كبير.

  • أي لاعب حالي يذكّرك بنفسك؟

    من الصعب القول، لأن كل مهاجم لديه خصائصه، ولا أعتقد أن هناك لاعبًا حاليًا يشبهني كما كنت.

  • من هو أفضل لاعب هولندي في التاريخ؟

    يوهان كرويف.

  • مَن الأفضل: ميسي أم رونالدو؟

    كلاهما رائع، لكن إذا كان عليّ اختيار لاعب واحد، سأقول ميسي.

  • هالاند أم مبابي أم كين؟

    مبابي.