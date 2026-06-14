"أمر مرفوض تمامًا".. بطل العالم يوبخ كلوب ومولر بسبب السخرية من ناجلسمان

صرح أندرياس مولر، نجم المنتخب الألماني السابق، عبر قناة "سبورت 1" متحدثاً عن كلوب: "أرى أن هذا لا يجوز. أعتبر مثل هذه العبارة تقليلاً من الاحترام. نحن نعلم تماماً كيف سيتم تأويل هذه الأمور. هذا أمر غير مقبول. لو كان كلوب هو مدرب المنتخب وتدور مثل هذه الأمور في الكواليس، فلن يكون سعيداً على الإطلاق."

وكان حجر الزاوية في هذه الأزمة هو حوار دار بين كلوب ومولر على هامش المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين المكسيك وجنوب إفريقيا في ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو سيتي يوم الخميس. حيث استعرض كلاهما التشكيلة التي يتمنيان رؤيتها للمنتخب الألماني في مباراته الافتتاحية ضد كوراساو. وخلال ذلك، تطور الحوار الساخر الذي لم يلقَ تفهماً كبيراً، لاسيما من جانب أندرياس مولر.

وعلق كلوب على أحد تصريحات توماس مولر قائلاً: "من المفاجئ تماماً أن توماس لا يخفي رأيه". وأضاف مازحاً: "ولحسن الحظ أن يوليان ناجلسمان هو من يضع التشكيلة - حتى الآن.. حتى الآن". وبينما كان الخبيران يستمتعان بوضوح بجانب المقدم يوهانس ب. كيرنر، رد مولر ضاحكاً: "كلوبو، نحن في شهر يونيو، وأنت تعيش بالفعل في شهر سبتمبر".

ونظر أندرياس مولر، الذي تُوج مع ألمانيا بلقب كأس العالم 1990 في إيطاليا، إلى الموقف باستغراب شديد قائلاً: "يبدو لي الأمر وكأنه عرض كوميدي. كل جملة والثانية عبارة عن نكتة، ولا يوجد سوى الضحك. أفتقد حقاً للجدية والموضوعية في هذا الطرح."