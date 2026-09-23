كلوب لتشافي: أعرف لاعبي هولندا أكثر منك.. أنت تشاهدهم من التلفاز فقط!

في الوقت الذي كان فيه المنتخب الألماني يستعد لمباراته المهمة في دوري الأمم ضد هولندا، كان كلوب في مزاج مرح. وقد توقف المدرب البالغ من العمر 59 عامًا، الذي يبدأ أول منصب رئيسي له منذ مغادرته أنفيلد، للحظة للتحدث إلى وسائل الإعلام خلال الحصة التدريبية الأخيرة للفريق.

وعندما سُئل عن مواجهة المنتخب الهولندي، الذي يديره الآن أيقونة برشلونة تشافي، لم يستطع كلوب مقاومة توجيه سخرية لطيفة إلى الإسباني بشأن معرفته الجيدة بتشكيلة فريقه. وأشار كلوب إلى المفارقة المتمثلة في بدء مدربين جديدين مهمتيهما في الوقت نفسه، لكنه ألمح إلى أنه قد يكون له الأفضلية من حيث معرفة اللاعبين.

وقال كلوب: "تعلمت منذ البداية ألا أقلق بشأن الأمور التي لا يمكن تغييرها. لا أعرف حتى من أفضّل أن أواجهه في الوقت الحالي. إنهم خصم قوي للغاية بقيادة مدرب جديد. الجيد في الأمر أننا نواجه نفس الوضع تمامًا. التقينا يوم الاثنين وسنلعب يوم الخميس. والمدرب يعرف اللاعبين من التلفاز. في الواقع، أنا أعرف اللاعبين الهولنديين شخصياً أكثر مما يعرفهم تشافي. لا أعرف إن كانت هذه ميزة أم لا، لكنها تظل حقيقة".