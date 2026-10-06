دعوة للكارهين بلا شخصنة .. يورجن كلوب الخاسر "الطيب" الذي هرب من ريال مدريد للغرق في بحر الانهزامية!

عندما رحل يورجن كلوب عن ليفربول 2024، شعر الجميع بأن كرة القدم ستخسر أحد أهم مدربيها على الإطلاق، وأننا سنفتقد أسلوبه الممتع صاحب الصبغة الهجومية، لتنتشر الأفراح بعدها بحوالي عامين عند إعلان منتخب ألمانيا عن عودة المدرب المخضرم للتدريب مرة أخرى لخلافة يوليان ناجلسمان.

وأخيرًا .. بعدما ارتبط اسمه بريال مدريد وأكثر من فريق آخر من عمالقة أوروبا، الألماني يعود لنا من جديد لإنقاذ منتخب المانشافت بعد عامين من الراحة بعدما شعر "بالاحتراق"، لنكتشف في النهاية أنه هو من يحتاج لمن ينقذه!

لو كنت ممن يؤمن بأن الانطباعات الأولى تدوم، فبالتأكيد ما قدمته ألمانيا مع كلوب في التوقف الدولي الأول له، يؤكد أن مدرب الريدز السابق لم يعد لديه الكثير ليقدمه.

كلنا توقعنا أن كلوب الذي افتقد كرة القدم بعد فترة من الغياب، سيدخل بصورة قوية للغاية لإثبات نفسه مبكرًا ووضع المانشافت على الطريق الصحيح، ولكن ماذا حدث؟

ألمانيا لعبت 4 مباريات بقائمة ضخمة تم تقسيمها وفقًا لتقييم كلوب، والنتائج كانت كالتالي : التعادل مع اليونان 0/0، الفوز على صربيا 2/0، الخسارة من اليونان 1/0، والتعادل مع هولندا 1/1.

انتصار وحيد وتعادلين وهزيمة لألمانيا، ليتعرض مدرب ليفربول السابق لحملة هجوم عنيفة من الصحف في بلاده، ولعل النتيجة الأسوأ التي أغضبت الجميع كانت الخسارة من اليونان التي وُصفت بأنها "صفعة على الوجه".

التشكيك بدأ مبكرًا في كلوب، حيث قال البعض إن مشاكل ألمانيا لا تزال موجودة، وتم انتقاده بسبب اختيار قائمة ضخمة من اللاعبين وتأثير ذلك على الانسجام وغياب التناغم بين أعضاء الفريق.

وعلى الجانب الآخر، هناك أشخاص قرر التوجه نحو الدبلوماسية والقول إن كلوب لا يزال بحاجة إلى الوقت ومن غير الضروري أن يحدث تأثيرًا فوريًا على الفريق، ونحن في هذه السطور لا نعترف أبدًا بالدبلوماسية والإجابات النموذجية، لأن الجماهير انتظرت أكثر من ذلك!