جاهز للكلاسيكو وكأس العالم .. برشلونة يستعيد رافينيا بالوقت الحاسم
تلقى برشلونة دفعة معنوية كبيرة قبل الأسابيع الأخيرة من موسم الدوري الإسباني، مع عودة رافينيا إلى التشكيلة بعد غيابه طوال شهر أبريل بسبب الإصابة. وتأتي عودة الجناح البرازيلي في لحظة حاسمة، حيث يسعى فريق فليك إلى حسم لقب الدوري.
وتعزز عودته برشلونة من الناحيتين التكتيكية والنفسية، وتوفر خيارات هجومية إضافية في المرحلة الأخيرة من الموسم. ومع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم، يمكن أن يلعب المهاجم المخضرم دوراً رئيسياً في محاولة الكتالونيين الحفاظ على تفوقهم على منافسهم ريال مدريد.
كما تلقى البلوجرانا أخباراً إيجابية في خط الوسط أيضًا، بعودة الموهبة الشابة مارك برنال للمشاركة في الرحلة إلى أوساسونا.
فليك يرحب بعودة لاعبين أساسيين قبل مواجهة أوساسونا
وفي حديثه عن أهمية رافينيا للفريق، سلط فليك الضوء على التزام الجناح وروحه القيادية، كما تطرق إلى جاهزية لاعبين آخرين، ومنهم لامين يامال المصاب.
وأوضح فليك بالمؤتمر الصحفي للقاء: "رافا يبذل دائمًا 100٪ من جهده. هذه هي عقليته وموقفه. إنه يساعدنا كثيرًا، لكنه عانى هذا الموسم. من المهم أن يعود إلينا. سيسافر معنا وسنرى ما سيحدث. إنه القائد. ربما سيقدم لنا ما نحتاجه".
وأكمل: "لا أعرف بشأن أندرياس [كريستنسن، وما إذا كان سيتمكن من اللعب هذا الموسم]، علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة. سيكون "بيرني" معنا غدًا."
وعن يامال، أضاف: "نحن على اتصال. إنه بخير، وتقدمه جيد. أعتقد أننا سنراه في كأس العالم. لديه الوقت للتعافي والعودة. هذا ما يريده".
خطر أوساسونا
يتوجه برشلونة إلى ملعب «إل سادار» مدركاً للتحدي الذي ينتظره. ففي موسم 2024-2025، الذي كان موسم فليك الأول كمدرب، ألحق أوساسونا بفليك أول هزيمة له كمدرب لبرشلونة في نفس الملعب.
وأقر المدرب الألماني بأن تلك الهزيمة لا تزال حاضرة في ذاكرته، مؤكداً أن فريقه سيخوض مباراة الإياب بمزيد من الثبات: "أتذكر ذلك اليوم لأننا أجرينا الكثير من التغييرات على التشكيلة الأساسية".
واعترف فليك: "لن نفعل ذلك غدًا. أعتقد أننا نمر بفترة جيدة الآن. أعلم أيضًا أن أوساسونا يلعب بشكل جيد وأن أحد أهدافه هو اللعب في أوروبا الموسم المقبل. كالعادة، سيتعين علينا بذل قصارى جهدنا".
برشلونة والاقتراب من اللقب بفوزه في بامبلونا
يتوجه برشلونة إلى بامبلونا وهو يدرك أن فوزاً آخر سيقربه من حسم لقب الدوري الإسباني. ويظل الهدف المباشر هو الحفاظ على فارق النقاط عن ريال مدريد. ويتقدم البلوجرانا حالياً بفارق 11 نقطة عن منافسهم في الكلاسيكو مع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم. ومن المتوقع أن يعزز عودة رافينها من قوة الفريق الهجومية في سعيه لتأمين اللقب.