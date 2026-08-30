كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة

يستعد جمهور الكرة السعودية لقمة من نوع خاص تجمع بين الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2028 وذلك على ملعب المملكة أرينا.

الهلال بدأ الموسم بأفضل شكل ممكن بعد الفوز على الفيصلي ثم الفيحاء، كما اكتسح الخليج بخماسية في الجولة الماضية.

أما الأهلي، فبعد الفوز على الدرعية ثم أبها، سقط في فخ الخلود بالخسارة 3-1 في مفاجأة مدوية، لذلك فإن الفوز على الهلال هو الرد المناسب من قلعة الكؤوس.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.