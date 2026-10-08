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Hilal Ittihad FansGetty
أحمد مجدي
ترجمه

كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

الهلال ضد الاتحاد
الهلال
الاتحاد
دوري روشن السعودي
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يتصدّر "كلاسيكو" الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، والمقرّر إقامته على ملعب المملكة أرينا، مشهد الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027.

وتعود عجلة الدوري السعودي للمحترفين إلى الدوران الجمعة، بعد أيام قليلة من تتويج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج، لكن الأنظار ستتجه بقوة إلى قمة المرحلة الثامنة، التي تجمع الهلال المتصدر بضيفه وملاحقه المباشر الاتحاد، السبت، في مواجهة تحمل أهمية خاصة في سباق المنافسة على اللقب.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد، فيما لا يبتعد النصر والقادسية سوى نقطتين عن الصدارة، بينما يأتي نيوم في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط فقط. ومع تقارب المراكز الأولى بهذا الشكل، تبدو المنافسة مفتوحة على مصراعيها منذ البداية، رغم أن الطريق نحو حسم لقب الدوري لا يزال طويلًا.

وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027، إلى جانب القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • متى موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

    تقام مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 يوم السبت 10 أكتوبر 2026، على ملعب المملكة أرينا.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لكلاسيكو الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

    تمتلك شبكة قنوات ثمانية الرياضية السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

    وسوف يتم نقل كلاسيكو الهلال والاتحاد من خلالها عبر قناة ثمانية.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلة الملعبالتعليق
    الهلال - الاتحادالسبت 10 أكتوبر 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		ثمانيةالمملكة أرينافارس عوض
    عبدالله الحربي

  • كيف تشاهد كلاسيكو الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

    أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة كلاسيكو الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

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  • ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في الدوري السعودي؟

    على امتداد تاريخ مواجهاتهما في الدوري السعودي، التقى الاتحاد والهلال في 110 مباريات، شكّلت فصولاً حافلة بالإثارة والندية بين عملاقي الكرة السعودية.

    وخلال هذه المواجهات، حقق الاتحاد الفوز في 30 مباراة، بينما كانت الكفة تميل لصالح الهلال في 51 مواجهة، في حين انتهت 29 مباراة بنتيجة التعادل.

    عدد المواجهات فوز الهلال فوز الاتحادالتعادل 
    110513029

  • تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

    ينتظر أن يعتمد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال على التشكيل التالي:

    الخطة4-3-3
    حراسة المرمىياسين بونو
    خط الدفاعثيو هيرنانديز - حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - محمد محزري
    خط الوسطروبن نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - محمد كنو
    خط الهجومجابرييل مارتينيلي - كريسنسيو سامرفيل - أولي واتكينز

  • تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

    ينتظر أن يعتمد الألماني ينز فيسينج، مدرب الاتحاد، على التشكيل التالي:

    الخطة4-3-3
    حراسة المرمىبريدراج رايكوفيتش
    خط الدفاعفارس عابدي - دانيلو بيريرا - سعد آل موسي - أحمد الجليدان
    خط الوسطريتشارد ريوس - ديون لوبي - حسام عوار
    خط الهجومستيفن بيرجفاين - جورج إلينيخينا - يوسف النصيري
دوري روشن السعودي
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