كلاسيكو الجرائم الكروية .. مارسيلو جاياردو يبيع الاتحاد ونجوم الهلال يرفضون الهدية بـ"الاستهتار"

الهلال وضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا..

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، هيمنته وسيطرته على جميع المباريات التي يخوضها في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ سواء على المستوى المحلي أو القاري.

الهلال فاز (2-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

هذا الفوز الآسيوي؛ يأتي بعد 4 أيام فقط من انتصار الزعيم الهلالي على العميد الاتحادي بالذات، وبثلاثة أهداف مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، وعلى نفس الملعب.

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ورفع الهلال رصيده إلى 26 فوزًا متتاليًا في جميع المسابقات، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ على بُعد مباراة وحيدة، من معادلة الرقم القياسي العالمي في سلسلة الانتصارات المتتالية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز الملامح من فوز الهلال على الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا..