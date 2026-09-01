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علي سمير

سامرفيل حسم الكلاسيكو وأحرج كبار الدوري الإنجليزي .. احذروا من تدمير "ساحر الهلال" بصفقة مارتينيلي!

فقرات ومقالات
كريسينسيو سامرفيل
الهلال
الهلال ضد الأهلي
الأهلي
دوري روشن السعودي
جابرييل مارتينيلي
وست هام
ليدز يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
مانشستر يونايتد

الهولندي يسطع في انتصار جديد للزعيم

تزامنًا مع وصول جابرييل مارتينيلي إلى الرياض تمهيدًا لانتقاله إلى الهلال السعودي، قرر كريسنسيو سامرفيل إرسال رسالة واضحة وصريحة بأنه الأحق باللعب في مركز الجناح الأيسر بفريق المدرب سيموني إنزاجي.

الهلال نجح في حسم كلاسيكو دوري روشن لصالحه، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للبطولة، والتي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا".

الزعيم لم يكن بحاجة للكثير من الوقت لزيارة شباك الحارس السنغالي إدوارد ميندي، حيث أحرز الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الأول بالدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف سامرفيل الثاني في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

ورفض المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز أن يمر ظهوره الأول بقميص الهلال مرور الكرام، حيث سجل البديل الذي دخل في الشوط الثاني الهدف الثالث في الدقيقة 86 لتأكيد الأفضلية الواضحة لفريقه وتفوقه على الأهلي.

نحن هنا لسنا للحديث عن العرض المُرعب الذي قدمه الهلال عمومًا، وغياب شخصية الأهلي تحت قيادة المدرب الجديد مارينو بوسيتش، بل موضوعنا هو سامرفيل .. الساحر الهولندي الذي كان سببًا رئيسيًا في هذا الانتصار.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    لا مجال للدهشة

    في البداية، لو كنت متابعًا للدوري الإنجليزي الممتاز ستعرف حقًا من هو سامرفيل، نعم لم يلعب لكبار البريميرليج رغم اقترابه من مانشستر يونايتد وليفربول هذا الصيف، ولكنه كان سلاحًا فتاكًا لكل من ليدز يونايتد ووست هام.

    عندما يستلم الهولندي الكرة على الجانب الأيسر ويستعد للانطلاق واختراق دفاعات الخصم، فاعلم أن شيئًا مميزًا سيحدث، وهذا بالفعل ما شاهدناه اليوم في أغلب لقطاته ضد الأهلي، لذلك لا دهشة مما قدمه.

    هدف اليوم لم يكن الأول لسامرفيل، حيث سجل مرة ولعب تمريرتين حاسمتين ضد الخليج في الجولة الرابعة، ولكن مباراة ضخمة بحجم الأهلي تكون من المعايير التي تقيس جودة اللاعب وإمكانية نجاحه.

    سامرفيل لم يسجل الهدف الأول ضد الأهلي اليوم، ولكن لولاه، لما وصلت الكرة إلى مرمى إدوارد ميندي من الأساس، حيث يمكنك رؤية دوره المميز في بداية الهجمة، عندما استلم الكرة على الجانب الأيسر واستدار بلاعب الخصم، قبل مراوغة لاعبين وتمرير الكرة على الجانب الأيمن لتصل في النهاية إلى سافيتش الذي أودعها في الشباك بنجاح.

    وأما بالنسبة لهدفه الذي سجله بنفسه، فهو يعكس قدرته المميزة على التسجيل في وضعية صعبة، عكس الطريقة الطبيعية كأي جناح أيسر يدخل إلى عمق الملعب لاستخدام قدمه القوية، حيث سددها بيسراه ببراعة شديدة ليؤكد للجميع أن الليلة "هلالية" بامتياز.

    وبعد كل ما قدمه اليوم، هل نشعر بالدهشة لتألق سامرفيل؟ بكل تأكيد لا، ولكن هناك ملحوظة هامة حتى نرى المزيد من هذه المستويات المميزة.

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  • Gabriel Martinelli Arsenal 2025-26Getty

    احذروا من صفقة مارتينيلي

    بغض النظر عن التحفظات على صفقة مارتينيلي، وحقيقة أن الهلال كان بحاجة إلى بديل مباشر لمالكوم على الجانب الأيمن، إلا أن المدرب سيموني إنزاجي يمكنه توظيفه بنجاح والاستفادة منه وفقًا لرؤيته.

    ولكن على إنزاجي الحذر، بالاعتماد على مارتينيلي كجناح أيسر "مركزه الطبيعي" مع نقل سامرفيل إلى الجناح الأيمن، في ظل الإصابة التي يعاني منها سالم الدوسري.

    نقطة قوة سامرفيل واضحة للجميع، وهي قدرته على حمل الكرة والمراوغة والدخول في العمق وهو ما تقوله الأرقام وما شاهدناه بالعين المُجردة :

    سامرفيل حمل الكرة لمسافة وصلت إلى 239 مترًا

    عدد مرات حمله للكرة : 15 مرة

    لمس الكرة 46 مرة، وراوغ مرة واحدة فقط ولم يسدد سوى كرة واحدة

    ماذا تقول لنا هذه الأرقام؟ أن خطورة سامرفيل تتمركز في مرحلة امتلاك الكرة في وسط الملعب، والذهاب بها إلى مناطق أكثر خطورة على الجانب الأيسر، وإن لم يكن صاحب فاعلية مباشرة على المرمى.

    أرقامه التهديفية ليست خارقة، حيث سجل في تجربته مع وست هام 8 أهداف في 56 مباراة، وأحرز 25 في 89 مناسبة مع ليدز يونايتد.

    وبالنظر إلى مردوده سواء على الجناحين الأيمن والأيسر سنرى كالتالي :

    لعب كجناح أيسر 50 مرة مع ليدز : سجل خلالهم 20 هدفًا مقابل 3 في 20 مباراة كجناح أيمن

    ومع وست هام : لعب 38 مباراة كجناح أيسر سجل خلالهم 7 أهداف ومباراتين فقط كجناح أيمن لم يسجل فيهما أي شيء.

    هل نحتاج إلى دليل أكبر من ذلك؟ نعم ربما تألق اللاعب كجناح أيمن مع هولندا، ولكن لا يمكن استخدام ذلك كمعيار عام على مسيرته التي تؤكد نقطة قوته الأبرز.

    ولذلك، يجب أن يكون مارتينيلي هو الجناح الذي يتم نقله من مركزه، خاصة وأن مميزاته تنحصر في السرعة والقوة الانفجارية في مرحلة التحول من الدفاع إلى الهجوم، واقتناص الفرص التي تتاح له.

    مارتينيلي لا يجيد المراوغة مثل سامرفيل، لذلك اللعب على الجانب الأيمن لن يمثل له أي مشكلة في الاعتماد على عنصر السرعة، بينما سيعاني الهولندي بهذا المركز من الدخول في عمق الملعب بقدمه اليسرى الضعيفة.

    بمعنى أدق .. وجود سامرفيل على الجانب الأيمن سيمنعه من المراوغة، مارتينيلي لا يجيد هذه الميزة من الأساس، لذلك نقل مكان الهولندي سيحرم الهلال من ميزة كبيرة في فك التكتلات وخلق زيادة عددية من خلال المراوغات.

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    هل حان وقت الندم؟

    في الوقت الذي تبحث فيه أندية الدوري الإنجليزي عن أجنحة في كل مكان، يتألق سامرفيل في دوري روشن السعودي، استمرارًا لمستوياته المميزة مع وست هام وبصفوف هولندا في كأس العالم 2026.

    مانشستر يونايتد عليه التعامل مع ماركوس راشفورد، واعتباره "صفقة جديدة" مثلما يحاول بعض نجوم النادي السابقين إقناع جماهير الشياطين الحمر.

    وأما ليفربول فكان من الممكن أن يسمح لكودي جاكبو بالرحيل بكل أريحية، وجلب سامرفيل وتحقيق أرباح مالية كبيرة، ولكنه أبقى على الهولندي عكس رغبته، وجازف بالتعاقد مع برادلي باركولا بقيمة مالية ضخمة، وقبل إغلاق السوق بلحظات ظل يطارد إسماعيلا سار جناح كريستال بالاس الذي يتفوق عليه سامرفيل، كما أن الهولندي عمره 24 سنة فقط.

    وحتى مانشستر سيتي، فقد تخلى عن سافينيو وعمر مرموش، وحاول "فاشلًا" التعاقد مع جاكبو، وربما لو كان سامرفيل متاحًا لكان انتقل إلى ملعب الاتحاد كخيار ممتاز على الجناح الأيسر، ولكنه أنقذ نفسه في اللحظات الأخيرة بضم إيلمان ندياي.

    وأخيرًا آرسنال، النادي اللندني الحاصل على لقب الدوري الإنجليزي، طارد سراب خوليان الفاريز وفينيسيوس جونيور ومورجان روجرز، وكان يمكه ضم سامرفيل كحل مؤقت لمعضلة الجناح بعد بيع مارتينيلي ولياندرو تروسار، واستقدام كريستوس تزوليس فقط لاستبدالهما.

    المهم .. هذه ليست مشكلة الهلال، الزعيم أفلت بصفقة من العيار الثقيل ستصنع الفارق له على مدار الموسم محليًا وقاريًا، بشرط أن يتم استخدامها بطريقة صحيحة!

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