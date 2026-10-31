اقتسم بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند نقاط قمة الجولة الثامنة من الدوري الألماني بتعادل مثير بهدفين لكل فريق فوق عشب أليانز أرينا، في مواجهة شهدت تقلبات درامية بدأت بتقدم أصحاب الأرض عبر كونراد لايمر وتعادل سيرهو جيراسي، قبل أن يتقدم من جديد دايوت أوباميكانو، قبل أن يقتنص الضيوف نقطة ثمينة بفضلوالبديل فابيو سيلفا في الأنفاس الأخيرة، ليظل الصراع مشتعلًا على قمة الترتيب في ليلة دفع فيها العملاق البافاري ثمنًا باهظًا على الصعيد البدني.
كلاسيكر ألمانيا | ليس للأطفال ولو عُرض على شاشتهم.. لعنة الذهب طاردت كين وصيباري يقود دراما الإصابات!
شاشات الصغار وخدعة الكرتون اللطيف
روجت شبكات البث لفكرة مبتكرة بتحويل اللقاء إلى عالم كرتوني ملون عبر مجسمات الأطفال لتقريب القمة من الأجيال الناشئة، لكن تسعين دقيقة في ميونخ كانت أبعد ما يكون عن براءة الصغار.
تحول الصدام الميداني إلى معركة تكتيكية وبدنية بالغة القسوة حملت مشاهد حبست الأنفاس من صرخات المصابين واعتراضات تقنية الفيديو والأهداف الملغاة والتدخلات الخشنة، ليظهر اللقاء بحلته الواقعية كمواجهة سينمائية مشحونة بالتوتر لا تلائم سوى أعصاب الكبار، حيث لا مجال هناك للألوان الزاهية حين تشتعل حسابات الهيبة والصدارة بين الغريمين.
بريق الذهب ولعنة العارضة المعاندة
عاش الإنجليزي هاري كين واحدة من أكثر ليالي مسيرته تناقضًا، إذ انطلق المساء بمراسم احتفالية استثنائية دخل خلالها المستطيل الأخضر محاطًا بأسرته ومرتديًا قميصًا تلمع تفاصيله باللون الذهبي تكريمًا لفوزه الأخير بجائزة الكرة الذهبية، إلا أن الساحرة المستديرة قررت كتابة سيناريو مغاير تمامًا بمجرد إطلاق صافرة البداية.
تحولت الاحتفالية إلى مطاردة شرسة مع سوء الطالع، بدأت بإهدار ركلة جزاء ارتدت بقوة من العارضة، ثم ارتكاب خطأ في التمرير منح دورتموند هدف التعادل الأول، وتواصلت اللعنة حين تصدى القائم الأيمن لكرة أخرى كانت كفيلة بإنهاء اللقاء، ليتحول صاحب الذهب إلى شاهد على ضياع انتصار كان في متناول اليد.
مستشفى بافاريا الميداني
يهدد موسم الخريف خرج بايرن ميونخ من الموقعة بجراح غائرة في خطه الأمامي قد تمتد آثارها السلبية لفترة طويلة، بعدما انضم المغربي إسماعيل صيباري لقائمة المصابين عقب التواء مؤلم في المفصل والركبة بحسب بيلد أجبره على مغادرة الميدان محمولًا على أكتاف الجهاز الطبي، تلاه خروج متسرع لسيرج جنابري بشكوى عضلية، ثم إشارات مقلقة من مايكل أوليسي الذي طلب التبديل في الدقائق العشر الأخيرة متأثرًا بآلام عضلية.
هذه الانتكاسات الثلاثية وضعت المدرب المؤقت آرون دانكس في مأزق مركب، لاسيما وأنها تأتي في ظل غياب لويس دياز وجمال موسيالا، وقبل خوض سلسلة معقدة للغاية تتضمن رحلات محفوفة بالمخاطر لمواجهة ماينتس ثم الصدام القاري المرتقب أمام أتلتيكو مدريد، إلى جانب اختبارات حاسمة تنتظر الفريق ضد كولن وليل الفرنسي وبين كل هذا وذاك توقف دولي لا أحد يعلم ما الذي سيأتي به، مما يهدد استقرار المنظومة الهجومية في أكثر فترات الموسم ازدحامًا.
- Kirchner-Media
بيت القصيد
أثبتت ليلة أليانز أرينا أن متعة كرة القدم الحقيقية تكمن في قسوتها، فبينما نجح دورتموند في خطف تعادل بطعم الانتصار أكد به شخصيته العنيدة خارج القواعد، وجد بايرن ميونخ نفسه في مواجهة حقيقة مؤلمة تكشف أن السقوط في فخ التعادل لم يكن سوى أقل الخسائر في أمسية التهمت أسلحته الهجومية بالكامل وتركت خططه المستقبلية معلقة بين غرف الفحص الطبي وجدول المباريات الخانق.
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