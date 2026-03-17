كشف كايل ووكر أن "الحيوان" ديلي ألي هو "الشخص الوحيد" الذي نجح في اجتياز اختبار الجري "الشهير" في توتنهام

لعب ووكر في السابق إلى جانب ديلي، بعد أن انتقل هو نفسه إلى توتنهام في عام 2009، وشهد عن قرب ما يستطيع هذا الصانع الموهوب أن يقدمه. كانت هناك فترة اعتُبر فيها ديلي أحد أكثر اللاعبين الواعدين في عالم كرة القدم.

سجل 22 هدفاً مع توتنهام في موسم 2016-2017، مما أهّله للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثانية. في تلك الفترة، ترددت أنباء عن اهتمام ريال مدريد، عملاق الدوري الإسباني، باللاعب الذي خاض 37 مباراة دولية مع المنتخب الأول.

بدأت المشاكل داخل الملعب وخارجه تلاحق ديلي، وهو الآن لاعب حر بعد أن أطلق سراحه نادي كومو الإيطالي. لم يشارك سوى مرة واحدة كبديل معهم، حيث حصل على بطاقة حمراء في مباراة ضد ميلان وواكر، اللاعب المعار من الروسونيري.

هذه هي مشاركته الوحيدة منذ فبراير 2023، حيث يبدو من الصعب إثارة اهتمام أندية جديدة محتملة بضمه. ومع ذلك، يتم مشاركة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لبرامج تدريب فردية يتم العمل عليها، ويواصل ووكر التحدث بإعجاب عن صديقه المقرب.