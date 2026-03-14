كشف روب ماك بشكل غريب أنه أجرى مكالمة فيديو مع ديفيد بيكهام من داخل الملعب أثناء خسارة فريق ريكسهام أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وفي حين أضفى ظهور بيكهام اللمسة المرحة على المباراة، كانت الحقيقة على أرض الملعب معركة شاقة شهدت تقدم ريكسهام مرتين قبل أن يخسر في النهاية بنتيجة4-2 في الوقت الإضافي. وعلى الرغم من الهزيمة، ظل رينولدز متأثراً بالجهد الذي بذله الفريق في مواجهة منافس من النخبة.

قال رينولدز: "أعتقد أن تلك كانت لحظة مهمة جدًا بالنسبة لنا جميعًا". "وحقيقة أننا أخذنا تشيلسي إلى الوقت الإضافي، وأن الأمر استغرق منهم وقتًا إضافيًا وبطاقة حمراء وستة تبديلات لإخراجنا من المباراة، كان شعورًا لا أعتقد أنني أستطيع... الكلمات عاجزة عن وصف هذا الشعور بالنسبة لهذه المجتمعة وهذه المدينة وهذا الملعب.

"التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن في حالات نادرة، أحيانًا يخرج الخاسر من الملعب منتصرًا. وشعرت أن هذا النادي، وهذه المدينة، وهذا الفريق، والجميع كانوا في تلك اللحظة معًا، وشعروا أن ذلك كان فوزًا. مجرد فوز ضخم لا يمكن إنكاره أن نخوض مباراة كهذه بمثل هذا المستوى من التوتر. جاء لاعبو تشيلسي إلى هنا بأسلوب راقي للغاية. بقينا على أرض الملعب بعد المباراة، وتبادلنا أطراف الحديث، ولا أعرف، شعرت بإنسانية حقيقية في تلك اللحظة حيث كان الجميع يحترمون بعضهم البعض، وكان الأمر جميلاً للغاية."