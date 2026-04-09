سدد المهاجم كرة منحنية رائعة في الزاوية العليا قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، مستفيداً من تغير زخم المباراة بعد طرد مدافع برشلونة باو كوبارسي إثر تدخله على جوليانو سيميوني.

وبعد المباراة، قال: "تدربنا أمس على الركلات الحرة. سددت عدة ركلات، ربما خمس أو ست، ولم أسجل أي منها. اليوم كان يومي. جاء الهدف في لحظة حاسمة، لذا أنا سعيد جدًا".