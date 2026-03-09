كشف جديد عن "قصة ثلاثة مواسم" لـ Ted Lasso قبل إطلاق الموسم الرابع - مع عودة جيسون سوديكيس إلى عالم AFC Richmond

بيل لورانس، الذي ساعد في إحياء شخصية تيد لاسو على مدار ثلاث مواسم مليئة بالمشاعر والكوميديا، يعترف أنه لم تكن هناك أي خطط لإعادة المسلسل عندما وصل إلى "نهايته الطبيعية" قبل ثلاث سنوات.

لن يشارك لورانس في إعادة إحياء المسلسل في عام 2026، لكنه أخبر ScreenRant أن الحلقات الجديدة "مذهلة"، بعد أن شاهد مقتطفات منها. تم الإعلان بشكل منتظم أن تيد لاسو سيتخذ اتجاهًا مختلفًا مع إدخال عدد من الشخصيات والقصص الجديدة.

بعد أن ساعد في خلق هذه الظاهرة العالمية، يعترف لورانس أنه سيكون من "السخف عدم المحاولة" للبناء على أسس متينة، مع وجود "مجموعة من الممثلين والممثلات والكتاب والمواهب" المستعدين للعب الأدوار الشعبية مرة أخرى.

كما ادعى لورانس أن طاقم تيد لاسو قد كلف من قبل Apple TV بابتكار "قصة أخرى من ثلاثة مواسم". وأضاف: "أعلم أن جيسون كان لديه رؤية، ولا أريد أن أفسد المفاجأة بشأن ما سيفعله تيد بعد ذلك، لكنني أعتقد أن مرور الوقت يمنحك القصة، وأعتقد أن الناس يحبونها حقًا. إنها ليست مجرد استمرار لـ Ted Lasso. إنها ليست استمرار لـ Ted Lasso، وإلا لما كان جيمي تارت في مسلسل Rooster".