كشف أولي واتكينز أن مايكل أوين نصح مهاجم أستون فيلا بأن يلعب «بغضب» لتحقيق حلمه بالمشاركة في كأس العالم مع منتخب إنجلترا

واجه واتكينز موسمًا صعبًا رغم تسجيله 12 هدفًا في جميع المسابقات. واعترف المهاجم بأن الموسم شكّل اختبارًا نفسيًا له في محاولته الحفاظ على المستوى الذي أظهره بعد أدائه البطولي مع منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2024.

وقال واتكينز لبي بي سي بعد أن سجل ثنائية في فوز أستون فيلا 3-1 على بولونيا في مباراة الذهاب من ربع نهائي الدوري الأوروبي: "طوال مسيرتي، كان هذا الموسم الأصعب". "لقد أبليت بلاءً حسناً للوصول إلى ما أنا عليه الآن، ووصلت إلى مستوى جديد بتسجيل الأهداف في أوروبا. أنت من يضع تلك التوقعات".

"عندما سجلت هدفاً مع إنجلترا في بطولة أوروبا (في الفوز في نصف النهائي على هولندا في يورو 2024)، تزايدت الأنظار عليّ. هذا العام لم أكن في المستوى الذي أردته، ومن الصعب تعلم كيفية التعامل مع ذلك".

"كرة القدم يمكن أن تتغير دائمًا. يمكنك تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة ويقول الجميع إنك عدت إلى مستواك. لكن هذا العام كان صعبًا، حيث لم أكن في المستوى الذي أريده، على الرغم من أنني أؤمن دائمًا بقدراتي. أعلم أنني أستطيع العودة إلى المستوى الذي وصلت إليه في المواسم السابقة."