كشف أولي واتكينز أن مايكل أوين نصح مهاجم أستون فيلا بأن يلعب «بغضب» لتحقيق حلمه بالمشاركة في كأس العالم مع منتخب إنجلترا
يلجأ واتكينز إلى أوين طلباً للنصيحة
كشف مهاجم أستون فيلا واتكينز أنه على اتصال مستمر مع أوين في إطار سعيه لتحسين مستواه وتعزيز فرصه في اللعب على الصعيد الدولي. وأوضح واتكينز أنه تواصل مع أوين مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متطلعاً إلى الاستفادة من خبرة لاعب وصل إلى أعلى المستويات على صعيد النادي والمنتخب الوطني. ويعتقد مهاجم أستون فيلا أن التعلم من شخص يتمتع بخبرة أوين يمكن أن يساعده على استعادة الحماس الذي جعله مهاجماً خطيراً للغاية.
أوين يحث مهاجم أستون فيلا على اللعب بقوة
وكشف واتكينز عن كيفية بدء محادثاتهما وما قاله له المهاجم السابق لليفربول وريال مدريد. ويقول اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إن النصيحة الأساسية التي قدمها له أوين بسيطة: العب بغضب وكن مصدر إزعاج دائم للمدافعين.
"أتحدث مع مايكل أوين كثيرًا"، اعترف، وفقًا لما نقلته صحيفة ديلي ميل. "شخص مثله، الذي وصل إلى مستويات لم أصل إليها، يعرف كيف أفكر ويمكنه تقديم النصيحة. من الجيد أن أكون في موقعي وأتمكن من التواصل مع هؤلاء الأشخاص. أرسلت له رسالة على إنستغرام وتحدثنا. إنه يشعر أنني في أفضل حالاتي عندما ألعب بغضب وأكون مصدر إزعاج. يريدني أن أظهر ذلك قدر الإمكان."
صعوبات بعد الأضواء التي سلطت عليها بطولة يورو 2024
واجه واتكينز موسمًا صعبًا رغم تسجيله 12 هدفًا في جميع المسابقات. واعترف المهاجم بأن الموسم شكّل اختبارًا نفسيًا له في محاولته الحفاظ على المستوى الذي أظهره بعد أدائه البطولي مع منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2024.
وقال واتكينز لبي بي سي بعد أن سجل ثنائية في فوز أستون فيلا 3-1 على بولونيا في مباراة الذهاب من ربع نهائي الدوري الأوروبي: "طوال مسيرتي، كان هذا الموسم الأصعب". "لقد أبليت بلاءً حسناً للوصول إلى ما أنا عليه الآن، ووصلت إلى مستوى جديد بتسجيل الأهداف في أوروبا. أنت من يضع تلك التوقعات".
"عندما سجلت هدفاً مع إنجلترا في بطولة أوروبا (في الفوز في نصف النهائي على هولندا في يورو 2024)، تزايدت الأنظار عليّ. هذا العام لم أكن في المستوى الذي أردته، ومن الصعب تعلم كيفية التعامل مع ذلك".
"كرة القدم يمكن أن تتغير دائمًا. يمكنك تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة ويقول الجميع إنك عدت إلى مستواك. لكن هذا العام كان صعبًا، حيث لم أكن في المستوى الذي أريده، على الرغم من أنني أؤمن دائمًا بقدراتي. أعلم أنني أستطيع العودة إلى المستوى الذي وصلت إليه في المواسم السابقة."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وسيسعى واتكينز الآن إلى الاستفادة من الزخم الذي اكتسبه مؤخرًا، في الوقت الذي يواصل فيه أستون فيلا سعيه لتحقيق النجاح في المسابقات المحلية والأوروبية على حد سواء. ويحتل «الفيلا» حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث. وسيواجه الفريق في مباراته المقبلة نوتنغهام فورست، تليها مباراة الإياب في ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد بولونيا الأسبوع المقبل.