AFP
ترجمه
كشف النقاب: مانشستر يونايتد يخطط للتخلي عن خمسة لاعبين ذوي رواتب عالية لتوفير أكثر من مليون جنيه إسترليني من تكاليف الرواتب
خمسة نجوم على وشك مغادرة أولد ترافورد
إن حجم الهجرة الجماعية المتوقعة في أولد ترافورد كبير، حيث يُتوقع رحيل خمسة لاعبين أساسيين في الفريق الأول. وقد تم تأكيد رحيل كاسيميرو في نهاية الموسم، في حين يُتوقع أن يغادر جادون سانشو بشكل نهائي بمجرد انتهاء عقده الحالي في يونيو. كما يسعى مانشستر يونايتد إلى تحويل صفقات الإعارة الحالية إلى صفقات بيع نهائية. ماركوس راشفورد وراسموس هوجلوند، اللذان يلعبان حالياً في برشلونة ونابولي على التوالي، على قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل إلى جانب الحارس أندريه أونانا، الذي يقضي الموسم مع طرابزونسبور.
- Getty Images Sport
"الشياطين الحمر" يتطلعون إلى إعادة هيكلة مالية جذرية
من خلال استبعاد النجوم المخضرمين واللاعبين المستعيرين البارزين من قائمة اللاعبين، يتوقع مانشستر يونايتد توفير حوالي 62 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار) سنويًا خلال مواسم دوري أبطال أوروبا. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها ضرورية للالتزام بقواعد الربحية والاستدامة، مع ضمان قدرة النادي على التنافس على كبار المواهب في فترة الانتقالات المقبلة. تتضمن الخطة التخلي عن الاستثمارات المكلفة التي فشلت في تحقيق عوائد ثابتة. وفي حين أن بعض حالات الرحيل أصبحت أمراً مؤكداً، فإن حالات أخرى تعتمد على تفعيل بنود الانتقال الدائم من قبل الأندية الأوروبية.
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا يخلق حاجة ماسة إلى الموارد المالية
يحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن النجاح على أرض الملعب يجلب معه تعقيدات مالية خاصة. فالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا يؤدي إلى زيادة بنسبة 25% في رواتب غالبية لاعبي الفريق. هذه الزيادة التلقائية، مقترنة بديون انتقالات قائمة بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني (251 مليون دولار) مستحقة السداد هذا العام، تجعل التخلي عن لاعبين مثل كاسيميرو وسانشو ضرورةً وليس خياراً. كما أن رحيل أونانا وإعادة التفاوض على شروط هاري ماجواير يمثلان ركيزتين أساسيتين لهذه الاستراتيجية. وبينما من المتوقع أن يبقى ماجواير براتب مخفض، فمن المرجح أن يتم توجيه الأموال التي يتم توفيرها نحو صفقة جديدة مربحة للنجم الصاعد كوبي ماينو وبديل طويل الأمد لكاسيميرو.
- Getty Images Sport
أولويات التوظيف
تتمثل الأولوية الرئيسية لمانشستر يونايتد هذا الصيف في العثور على بديل طويل الأمد لكاسيميرو، حيث يُعد إليوت أندرسون لاعب نوتنغهام فورست، وساندرو تونالي لاعب نيوكاسل، وآدم وارتون لاعب كريستال بالاس من بين الأهداف الرئيسية. ومع ذلك، قد يستهدف يونايتد أيضًا لاعب وسط ثاني، وسيصبح ذلك أمراً ضرورياً في حال رحيل مانويل أوغارتي. يعاني لاعب خط الوسط الأوروغواياني من صعوبات كبيرة منذ انتقاله من باريس سان جيرمان في عام 2024، ومن المعروف أنه يرغب في الحصول على وقت لعب أكثر انتظامًا.