كشف النقاب عن الجاسوس! تشيلسي يكشف عن هوية الجاني الذي سرب أخبار الفريق قبل هزيمتيه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
تحقيق داخلي يحدد المصدر
وقد ثبت أن كلا التسريبين كانا دقيقين تمامًا، حيث تزامنا مع هزيمة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان، حيث خسر تشيلسي بنتيجة 5-2 في باريس قبل أن يخسر 3-0 على ملعب ستامفورد بريدج. وقد أدى ذلك إلى إجراء تحقيق داخلي مكثف. وكشف روزينيور الآن عن العثور على المصدر، موضحًا أن التسريب لم ينشأ من داخل فريقه.
روزينور يؤكد أن الموقف قد تمت تسويته
في مؤتمره الصحفي الذي عقده قبل المباراة استعدادًا للرحلة لمواجهة إيفرتون، أكد روزينيور أن اللغز قد حُل. وسيسعى تشيلسي إلى التعافي من هزيمته الأخيرة 1-0 أمام نيوكاسل، حيث يحتل الفريق المركز السادس، متأخرًا بثلاث نقاط فقط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع في السباق على التأهل لدوري أبطال أوروبا. وتوجه المدرب إلى وسائل الإعلام مباشرةً لوضع حد لهذه القضية، مؤكدًا أن النادي قد اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الموقف المحرج.
وقال روزينيور للصحفيين: "نحن نعرف (من هو)". "لم يكن الأمر نابعاً من أي نية خبيثة تجاهي أو تجاه الفريق. نحن نعرف من أين جاء الأمر وقد تعاملنا مع الموقف".
محادثات "تصفية الأجواء" مع إنزو فرنانديز
كما أثارت تداعيات الهزيمة بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان الشكوك حول مستقبل إنزو فرنانديز. الأرجنتيني، الذي انضم إلى تشيلسي في يناير 2023 مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي بريطاني آنذاك، وخاض أكثر من 150 مباراة، أثار مؤخرًا حالة من عدم اليقين. عندما سأله ESPN عما إذا كان سيبقى في النادي الموسم المقبل، أجاب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا: "لا أعرف، هناك ثماني مباريات متبقية وكأس الاتحاد الإنجليزي. هناك كأس العالم، وبعد ذلك سنرى".
ومع ذلك، كشف روزينيور أنه عقد اجتماعًا مطولًا مع لاعب الوسط لتوضيح موقفه، قائلاً: "أجريت محادثة رائعة مع إنزو مطولاً هذا الصباح قبل التدريب... إنه أحد قادة النادي. ما أود قوله هو أنه أوضح لي تمامًا مدى سعادته هنا في هذا النادي، ومدى رغبته في الفوز... بالنسبة لي، فهو ملتزم تمامًا بهذه المجموعة"، أوضح المدير الفني.
آخر أخبار الإصابات قبل مباراة إيفرتون
تعود الأنظار الآن إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أن «البلوز» لا يزالون يعانون من الإصابات. فتريفو تشالوباه والحارس فيليب يورجنسن غير متاحين، بينما لا يزال القائد ريس جيمس غائبًا. وفي حديثه عن جيمس، أبدى المدرب نظرة أكثر تفاؤلاً، قائلاً: «الإصابة ليست خطيرة». ورغم الشعور بالارتياح لانتهاء التحقيق، يتعين على تشيلسي الآن استعادة ثبات الأداء على أرض الملعب.
إعلان