Getty Images
ترجمه
كشف النقاب: عقد نيكو شلوتربيك الجديد مع دورتموند يتضمن بندًا خاصًا لفسخ العقد بقيمة «50 إلى 60 مليون يورو» لصالح «أندية أحلامه» - بما في ذلك ريال مدريد
دورتموند يضمن بقاء أحد لاعبيه الأساسيين
كانت المفاوضات بين دورتموند وشلوتربيك موضع تكهنات على مدى أشهر، في ظل سعي النادي لتأمين أحد أهم عناصره الدفاعية. وقد تحقق الاختراق أخيرًا، حيث وقع المدافع على عقد يربطه بسيغنال إيدونا بارك لمدة خمس سنوات قادمة. وبضمان هذا التمديد، نجح دورتموند في تجاوز موقف مالي صعب. لو دخل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا السنة الأخيرة من عقده السابق، لكان النادي مضطرًا للنظر في بيعه بسعر مخفض هذا الصيف لتجنب خسارته دون مقابل في عام 2027.
- Getty Images
"بند خاص بكأس العالم" للنخبة الأوروبية
في حين أن العنوان الرئيسي للأخبار هو مدة العقد، يبدو أن التفاصيل الدقيقة تتضمن بنداً سيثير اهتمام نخبة الأندية الأوروبية. وفقاً لتقارير صحيفة «بيلد»، يتضمن الاتفاق الجديد بنداً للخروج تقدر قيمته بما بين 50 و60 مليون يورو. وهذا يمنح شلوتربيك قدراً من التحكم في مسار مسيرته المهنية على الرغم من الالتزام طويل الأمد. وإذا قدم أداءً متميزًا في كأس العالم المقبلة، فيمكنه استخدام هذا البند للانتقال إلى أحد "أندية أحلامه"، مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ. وقد تم تضمين ما يُعرف بـ"بند كأس العالم" كجزء من المفاوضات. ومن المقرر أن يدخل بند الخروج هذا حيز التنفيذ اعتبارًا من الصيف المقبل، ولكنه مصمم خصيصًا لمجموعة صغيرة من الأندية الكبرى.
موقف بايرن ميونيخ والشكوك الداخلية
على الرغم من ارتباط اسم بايرن ميونيخ بشكل متكرر بأفضل المواهب الألمانية، إلا أن التعاقد مع شلوتربيك يبدو أقل احتمالاً في المستقبل القريب. في الوضع الحالي، من غير المرجح أن يتحرك بايرن ميونيخ للتعاقد مع اللاعب الدولي الألماني بعد أن مدد النادي عقد دايوت أوبامكانو حتى أوائل عام 2026. ومع ضمان مستقبل اللاعب الفرنسي، قد يشعر العملاق البافاري أن خط دفاعه مجهز بالفعل بشكل كافٍ. علاوة على ذلك، تبدو الآراء الداخلية في سابينر شتراسه منقسمة بشأن مدى ملاءمة لاعب دورتموند لنظام الفريق. يبدو أن مدير الرياضة في بايرن، ماكس إيبرل، غير مقتنع تمامًا بقدرات شلوتربيك أو بما إذا كانت تتناسب مع معايير بايرن.
- Getty Images Sport
تعزيز تكتيكي لدورتموند
بالنسبة لدورتموند، يوفر هذا التمديد الاستقرار على المدى القصير، حتى وإن كانت قيمة شرط الإفراج عنه تلقي بظلالها. فمن خلال تجديد عقد شلوتربيك، ضمن النادي حصوله على مبلغ كبير في حال رحيل اللاعب، بدلاً من المخاطرة بخسارة اللاعب بثمن بخس مع اقتراب انتهاء عقده السابق. ويبقى أن نرى ما إذا كان أي نادٍ سيقوم بدفع المبلغ المطلوب الذي يتراوح بين 50 و60 مليون يورو هذا الصيف، لكن وجود هذا الشرط يغير تماماً ديناميكية وضعه.