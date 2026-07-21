"ما أشبه الليلة بالبارحة" .. إذ يبدو أن شركة نادي الاتحاد وضعت سياسة موحدة للتعاقد مع صفقات ميركاتو 2023، ما يتسبب في غضب النجم تلو الآخر، وآخرهم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو.
واقعة كريم بنزيما تتكرر .. فابينيو يغضب من تصرف إدارة الاتحاد معه
فابينيو لاعب حر
صاحب الـ32 عامًا كان قد انضم للعميد في صيف 2023 قادمًا من ليفربول مقابل 46.7 مليون يورو، لكن عقده انتهى بنهاية الموسم الماضي.
البرازيل أحد أهم الركائز الأساسية في وسط الاتحاد، لذا مسؤولو النادي يرغبون في الإبقاء عليه، لكن يبدو أن هناك خلاف في الأمور المالية..
امتعاض فابينيو ووكيله
في هذا الشأن، أكد الإعلامي الرياضي محمد البكيري أن شركة النادي الجداوي تتجه لتجديد عقد فابينيو لمدة عام واحد، لينتهي بنهاية يونيو 2027.
لكن إدارة الاتحاد قدمت عرضها للاعب براتب سنوي ومميزات أقل من تلك التي كان يتقاضاها على مدار الثلاثة مواسم الماضية، ما دفع فابينيو ووكيله للامتعاض، وفقًا لما يؤكده البكيري.
إلا أن الإعلامي الاتحادي أشار إلى أن عملية التفاوض لا تزال جارية، في محاولة للوصول لمبلغ يرضي جميع الأطراف، ويقارب لما كان يتقاضاه سابقًا (25 مليون يورو سنويًا).
تأتي هذه التحركات في وقت تؤكد به عدة صحف برازيلية اهتمام ناديي كروزيرو وبالميراس بالتعاقد مع صاحب الـ32 عامًا بالتعاقد مع فابينيو خلال الصيف الجاري، بينما يمنح الأخير الأولوية للأندية الأوروبية والسعودية.
تكرار واقعة كريم بنزيما
امتعاض فابينيو ووكيله يذكرنا بواقعة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والتي دفعته للرحيل مجانًا عن الاتحاد في الميركاتو الشتوي 2026 نحو الهلال..
حينها كان الاتحاد يسعى لتجديد عقد "الحكومة"، لكن بمزايا مالية أقل، وهو ما أغضب بنزيما، ودفعه لإغلاق باب التفاوض وطلب فسخ العقد للرحيل.
وقد كان وانتقل بنزيما إلى الهلال بعقد يمتد ليونيو 2027، لكن النادي العاصمي يسعى حاليًا للتخلص منه، في ظل عدم الحاجة الفنية له، لكن تسويقه لم يفلح بعد.
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ماذا قدم فابينيو مع الاتحاد؟
منذ صيف 2023، خاض البرازيلي 111 مباراة مع النمور في مختلف البطولات، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع تسعة آخرين.
فيما ساهم بقوة في حصد لقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2024-2025.
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