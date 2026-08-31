كريم بنزيما آخر الضحايا .. سالم الدوسري "الصامت" الذي نجا من كافة المعارك لكن يخشى "لدغة الهلال" له!

بالحديث أكثر عن رحيل كريم بنزيما عن الهلال، فمؤكد أن الدافع وراء الاستغناء عنه "فني" في المقام الأول، في ظل عدم تقديمه للأداء المنتظر منه .. فستة أشهر كافية في فريق بحجم الزعيم لطرد أي لاعب، خاصةً إن كان بعد موسم لم يحقق به سوى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

لكن قبل الأسباب الفنية، غاب بنزيما عن عدة مباريات للهلال ما بين تقارير تتحدث عن معاناته من إصابات متكررة، وأخرى تزعم أنه يدعي الإصابة ويتمرد لعدم منحه شارة قيادة الفريق أسوة بما فعل الاتحاد معه.. وهذا تحديدًا ما يخص سالم الدوسري في ملف رحيل "الحكومة"..

عديد الإعلاميين الرياضيين السعوديين أكدوا وجود خلاف داخل القلعة الزرقاء بشأن شارة القيادة بين بنزيما والدوسري، حيث يرفض الأخير بشكل قاطع منحها للفريق، وعلى جانب آخر، سحبها من قدامى الفريق من أجل الجدد يعد مخالفة لمبادئ الهلال عبر تاريخه، مهما كان اسم من سيحصل عليها حتى وإن كان "صاحب الكرة الذهبية".

وطالما لم ينفِ الهلال بشكل قاطع وقوع هذا الخلاف، فليس أمامنا سوى تصديق من كشفوا كواليسه.

وفي النهاية، ابتسم سالم الدوسري في الخلفية أمام مشهد رحيل كريم بنزيما، لينتهي صداع "شارة القيادة" في الهلال.

وعلى غرار هذا الانتصار الشخصي لـ"التورنيدو" في واحدة من أشهر معاركه في النصف الثاني من الموسم الماضي، دعونا في السطور التالية نستعرض أبرز "المعارك" التي خرج منها سالم الدوسري منتصرًا في السنوات الأخيرة، حتى "المختلق" منها..