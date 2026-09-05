"كان مستعدًا للعب مجانًا ولكن" .. سبب مفاجئ لاستبعاد كريم بنزيما فكرة العودة إلى ليون!

لا يزال مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، هو الملف الأكثر سخونة، في الوقت الحالي، بعدما أعلن نادي الهلال عن إنهاء العلاقة التعاقدية معه بالتراضي، بعد 6 شهور قضاها في قلعة الزعيم.

اسم بنزيما ارتبط بفكرة العودة إلى العملاق الفرنسي أولمبيك ليون في وقت سابق، ما بين تصريح الرئيس التاريخي، جون ميشيل أولاس، عن حلمه بعودة صاحب الكرة الذهبية لعام 2022، أو ما ذكره جون تيكستور، الرئيس الحالي، بأنه يرحب بعودة بنزيما ويعتبره أحد أفراد العائلة، وتعليق اللاعب ذاته، حينما سُئل عن احتمالية العودة إلى ليون، فأجاب بأنه لن يعود لاعبًا، وإنما قد يخوض مسيرة تدريبية مع الشباب.

ومع فسخ عقده مع الهلال، ازدادت الاحتمالات حول إمكانية اعتزال كريم بنزيما للعب بشكل نهائي، وهو في سن الـ39، فيما جاءت تقارير فرنسية لتكشف عن كواليس مفاجئة حول مستقبل نجم ريال مدريد الأسبق.