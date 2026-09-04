شبح كريم بنزيما يطارد أولي واتكينز وعلى الشباب خطف رياض محرز فورًا!.. الهلال يكتمل جمالًا بـ"تضحية جابرييل مارتينيلي"

ليلة جديدة من الإثارة والمتعة الكروية؛ قدّمها لنا عملاق الرياض الهلال، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

هذه المرة.. كان نادي الشباب هو الضحية؛ عندما خسر (0-2) على أرضه ووسط جماهيره، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ثنائية الزعيم الهلالي؛ جاءت بواسطة الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش، في الدقيقتين 53 و87 تواليًا.

وبهذه النتيجة؛ حافظ الهلال على "صدارته" لجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما تجمد الشباب في "المركز الثالث عشر" بـ3 نقاط فقط.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال المهم على الشباب..