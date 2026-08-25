"هدر مالي كبير!".. كريم بنزيما يضع شرطين أمام الهلال والكشف عن قيمة "فسخ عقده"

لا يزال ملف "مستقبل" المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع عملاق الرياض الهلال، يشغل الرأي العام السعودي والعالمي.
بنزيما انضم إلى الهلال في يناير 2026، قادمًا من عملاق جدة الاتحاد؛ وبعقدٍ لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2027.
لا يزال ملف "مستقبل" المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع عملاق الرياض الهلال، يشغل الرأي العام السعودي والعالمي.
بنزيما انضم إلى الهلال في يناير 2026، قادمًا من عملاق جدة الاتحاد؛ وبعقدٍ لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2027.
وفي هذا السياق.. أكد الصحفي الرياضي عبدالله الحنيان مساء اليوم الثلاثاء، على وجود رغبة قوية جدًا من عملاق الرياض الهلال، في "مخالصة" المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الحنيان أشار في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، إلى أن المشكلة هي تمسك بنزيما بعقده؛ حيث وضع شرطين أمام إدارة الزعيم الهلالي، وهما:
* الشرط الأول: إكمال عقده الممتد حتى 30 يونيو 2027.
* الشرط الثاني: أو.. الحصول على كامل مستحقاته المالية حال فسخ العقد.
واستكمالًا لتصريحاته.. كشف الصحفي الرياضي عبدالله الحنيان مساء اليوم الثلاثاء، عن قيمة المستحقات المالية المتبقية في عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع عملاق الرياض الهلال.
وأعلن الحنيان أن مستحقات بنزيما المتبقية مع الزعيم الهلالي، تصل إلى 100 مليون ريال سعودي أو تقل بشيءٍ بسيط؛ قائلًا: "إنه مبلغ كبير بكل تأكيد، ويعتبر هدرًا ماليًا غير معتاد في تاريخ هذا النادي".
وأوضح الإعلامي الرياضي أن الـ100 مليون ريال؛ هي مستحقات رياضية في عقد بنزيما، والمسؤول عنها الهلال وليس أي جهة رسمية.
أي أن الهلال سيكون مطالبًا بدفع هذا المبلغ الضخم؛ إذا أراد فسخ عقد المهاجم الفرنسي مع الفريق الأول، في صيف العام الحالي.
لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الصحفي الرياضي عبدالله الحنيان تحدث مساء اليوم الثلاثاء، عن "المتكفل" بفسخ عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع عملاق الرياض الهلال؛ إذا تم التوصل إلى اتفاق رسمي، بين الطرفين.
وشدد الحنيان على أن الأمير الوليد بن طلال، مالك الهلال الجديد، أو بالأصح الذي توصل إلى اتفاق لشراء النادي - حسب آخر المستجدات -؛ هو من سيتكفل بقيمة فسخ عقد بنزيما من جيبه الخاص، بعيدًا عن خزينة الزعيم.
واعتبر الإعلامي الرياضي أن هذه الإيجابية الوحيدة، في ملف المهاجم الفرنسي بالكامل؛ لأنها لن تؤثر على ميزانية تعاقدات الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.
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المهاجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انتقل إلى الملاعب السعودية صيف عام 2023؛ قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، بشكلٍ رسمي.
وبدأ بنزيما رحلته في الملاعب السعودية، مع العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد؛ الذي مثّله في الفترة من يوليو 2023 إلى يناير 2026، وتوّج معه بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ثم.. انتقل المهاجم الفرنسي المخضرم إلى عملاق الرياض الهلال، في مطلع العام الحالي؛ وذلك بعد خلافات عنيفة مع إدارة الاتحاد، وزملائه في صفوف الفريق.
ومع الهلال؛ سجل بنزيما 10 أهداف وصنع 5 آخرين خلال 16 مباراة رسمية، مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.