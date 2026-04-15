الاستغناء عن 3 أجانب، مفاجأة كريم بنزيما وتقييم هذا الثنائي!.. الهلال يستعد لثورة صيفية كبيرة

واستكمالًا لخبره.. تحدث موقع "365Scores" عن صعوبة كبيرة قد يواجهها عملاق الرياض الهلال؛ للتخلي عن بعض أجانبه، في الميركاتو الصيفي القادم.

الصعوبة التي سيواجهها الهلال؛ تتمثّل في العقود الضخمة لمعظم النجوم الأجانب، والتي قد تجعل إقناعهم بـ"الرحيل" أمرًا صعبًا.

وبالطبع.. سيكون "الاستغناء" عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تحديدًا، إذا تم اتخاذ قرار بذلك، أمرًا صعبًا للغاية؛ خاصة أنه تم التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"، قادمًا من عملاق جدة الاتحاد.

ويرتبط بنزيما بعقدٍ مع الزعيم الهلالي، حتى 30 يونيو 2027، أي إلى نهاية الموسم الرياضي القادم.



