Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League
"يا كريم بنزيما لماذا الهلال؟" .. 18 ثانية تصنع الجدل بسبب إشارة الأموال!

جدل رحيل "الحكومة" عن الاتحاد لم يتوقف..

صفقة الشتاء بكل المقاييس، هكذا صنع النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي ترك سفينة نادي الاتحاد "المتلاطمة" في أمواج موسم 2025-2026، ليقرر ارتداء قميص الهلال، في خطوة أحدثت جدلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية، داخل وخارج السعودية.

ورغم أن جماهير الاتحاد تنادت في أكثر من مناسبة، بأنها اعتبرت كريم بنزيما "من الماضي"، وأن النادي لا يقف على لاعب، إلا أن نتائج الفريق الأول لكرة القدم، مؤخرًا، أظهرت من الناحية التكتيكية، افتقاد العميد للثنائي الفرنسي، سواءً بنزيما أو نجولو كانتي الذي رحل فجأة إلى فنربخشه التركي.

هذا الأمر، اعترف به المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، خلال اجتماعه مع إدارة الاتحاد، عقب الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الخلود بركلات الترجيح، في نصف النهائي، حيث برر نتائج الفريق بالإصابات وسوء إدارة ملف الصفقات في الفترة الشتوية، بعدم ضم بدلاء مناسبين لبنزيما وكانتي.

  • "لماذا انتقلت إلى الهلال؟ الأموال"

    واستمرارًا لتبعات هذه الصفقة، قام أحد الحسابات عبر منصة "إكس"، بنشر مقطع فيديو، مرفق بعبارة "مشجع الاتحاد ينادي على كريم بنزيما من مسافة، متسائلًا إياه لماذا الهلال؟ وكانت إجابته الأموال".

    وأظهر مقطع الفيديو من بعيد، شخصًا يحمل ملامح تتشابه مع كريم بنزيما، من حيث تدوير الوجه، والذقن الكثيف، على شاطئ البحر، وهو يتلقى سؤالًا حول سبب انتقاله إلى الهلال، ليرد بالإشارة بالأموال، في لقطة مدتها ثماني عشرة ثانية.

    الطريف في الأمر، أن التعليقات الواردة أجمعت على أن هذا الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو، ليس كريم بنزيما.


  Karim Benzema Cristiano Ronaldo Al-Hilal Al-Nassr 2025-26

    مسلسل الشائعات .. صلح بنزيما ورونالدو

    هذا الأمر يعد حلقة جديدة من مسلسل الشائعات التي ارتبطت برحيل كريم بنزيما عن الاتحاد، وانتقاله إلى الهلال، خاصة وأن تلك الصفقة ارتبطت - عبر تقارير إعلامية - بالغضب الكبير الذي أظهره الأسطورة كريستيانو رونالدو، وتسبب في إضرابه عن المشاركة في بضع مباريات مع النصر، اعتراضًا على عدم دعم الأصفر بالصفقات الشتوية.

    وكان أحد الحسابات عبر منصة (إكس)، قد نشر صورة تجمع بين كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، وكذلك ساديو ماني وبول بوجبا، على مائدة الإفطار، خلال شهر رمضان المبارك، إلا أنها أثارت جدلًا حول كونها حقيقية أم مصممة بالذكاء الاصطناعي، فيما لم يقم أحد من النجوم الأربعة الكبار بنشر الصورة عبر حسابه الشخصي، فضلًا عن اختلاف صبغة شعر بوجبا - آنذاك - عن نظيرتها في الصورة.

    لماذا رحل بنزيما عن الاتحاد؟

    وكان فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، قد كشف عن أسباب رحيل كريم بنزيما عن قلعة العميد، مؤكدًا أن الإدارة كانت تملك خطة مستقبلية من أجل النزول بأعمار لاعبي الفريق.

    وأضاف أن الخطة الاتحادية في الفترة الشتوية، كانت تتضمن التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت 21 عامًا، للعب مع بنزيما، بالإضافة إلى مدافع محلي أو محترف لدوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن بنزيما قرر الرحيل، وهذا أجبر الإدارة على الاستغناء أيضًا عن مواطنه نجولو كانتي، إلى فنربخشه التركي، حيث أن رحيل كريم جعل الظهير الأيسر الألباني ماريو ميتاي يحل محله في القائمة الأساسية، وليس المواليد، ما يعني حاجة الاتحاد لتوفير مكان في قائمة الفريق لمهاجم أجنبي جديد فوق السن.

    وتداولت تقارير عالمية، أزمة كريم بنزيما مع الاتحاد، بشأن تقديم عرض اعتبره النجم الفرنسي بمثابة "إهانة لتاريخه"، حيث يحصل على 100% من حقوق صوره، دون أن يتقاضى راتبًا ثابتًا.

    مسيرة بنزيما مع الاتحاد والهلال

    وانتقل نجم ريال مدريد السابق، إلى صفوف الاتحاد، في صيف 2023، حيث مر بتعثرات في موسمه الأول، قبل أن يصنع التاريخ مع العميد، حيث لعب دورًا حاسمًا في تتويج النمور بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، خلال موسم 2024-2025.

    وشارك بنزيما في 83 مباراة رسمية بقميص الاتحاد، في جميع المسابقات، سجل خلالها 54 هدفًا و17 تمريرة حاسمة، فضلًا عن مشاركاته مع العميد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، حيث وصل إلى الدور ربع النهائي.

    ورغم أنه ترك بصمته مع الاتحاد في كأس العالم للأندية "جدة 2023"، بتسجيله هدفين، إلا أن العميد ودع البطولة مبكرًا، بعد الخسارة أمام الأهلي المصري في الدور الثاني.

    ومع انتقاله إلى الهلال، في الفترة الشتوية الماضية، فإن بنزيما شارك في 6 مباريات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين، فيما بات يملك فرصة المنافسة على "الثلاثية" مع الزعيم، حيث يحتل وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، مع تأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الخلود، فضلًا عن عبوره إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليواجه السد القطري.

