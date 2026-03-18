تاريخ الهلال ومعاناة الدقيقة 24: من أجل الرد على رونالدو والاتحاد .. بنزيما مجبر على تقديم نفسه قربانًا لـ"الأزرق"!

القفز من السفينة الغارقة، هكذا فعل النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي ترك الاتحاد بمر بواحدة من أصعب مواسمه، وانتقل ليكتب التاريخ مع الهلال.

خلال شهرين في قلعة الألقاب، ضمن كريم بنزيما، ميدالية - على الأقل - بعدما شارك في تأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026.

وتقدم تيو هيرنانديز بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 39، بينما رد إيفان توني بهدف التعادل للأهلي من ركلة جزاء، في الدقيقة 81.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي تألق فيها ياسين بونو، بشكل لافت، فتصدى لركلتين من إيفان توني وجالينو، فيما سجل ركلات الهلال الأربع، كل من روبن نيفيش، ماركوس ليوناردو، سلطان مندش، تيو هيرنانديز.

وقطع الهلال تذكرة العبور إلى نهائي "أغلى الكؤوس"، ليضرب موعدًا مع الخلود، الذي تأهل لأول مرة في تاريخه، بعد التغلب على الاتحاد، حامل اللقب، بركلات الترجيح، في نصف النهائي.

ماذا صنع بنزيما في نصف نهائي كأس الملك؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..