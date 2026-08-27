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Karim Benzema Hilal IttihadGetty
محمود خالد

"أفضل من النصيري وأقترح إعارته لنيوكاسل": رغبة بنزيما في الاتحاد تثير الاتهامات إلى الهلال .. والدليل رونالدو!

كريم بنزيما
الهلال
الاتحاد
دوري روشن السعودي

جدل كبير بسبب أنباء رغبة بنزيما في العودة إلى الاتحاد..

"هل يعود كريم بنزيما إلى الاتحاد؟"، سؤال أثار الكثير من الجدل، خلال الساعات الماضية، في ظل تعالي مؤشرات رحيل الفرنسي عن الهلال، في الفترة الصيفية، خاصة مع قرب إعلان صفقة الدولي الإنجليزي أولي واتكينز، القادم من أستون فيلا.

ما بين خلافه مع المدير الفني سيموني إنزاجي، ووضعه بين خياري اللعب في القائمة الآسيوية أو المغادرة، وكذلك الحديث عن قيمة مستحقاته المتبقية، في حالة إنهاء عقده، بات مسألة رحيل كريم بنزيما عن الهلال، أقرب من أي وقت مضى.

ولكن، الخلاف هنا حول وجهة كريم بنزيما، بعد الرحيل عن الهلال، وكذلك طريقة الزعيم في التعامل مع النجوم الكبار، حيث فتحت مسألة العودة إلى الاتحاد، بابًا جديدًا من الجدل.

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  • "مخارج لتصحيح قراراته"

    وفي هذا السياق، انتقد الناقد الرياضي فارس الفزي، الأنباء المتعلقة برحيل الفرنسي إلى قلعة العميد، برسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "أفسدوا علاقة بنزيما بالاتحاد حتى غادر إلى نادٍ آخر. واليوم يريد النادي نفسه التخلص منه، فتبدأ محاولات تدويره على بقية الأندية!

    ليس من العدالة أن يمتلك نادٍ رفاهية التعاقد والتغيير بلا حدود، ثم حين يقرر التخلص من لاعب، تتحول بقية الأندية إلى مخارج لتصحيح قراراته.

    كل نادٍ يتحمل اختياراته وتكلفتها، لا أن تُحمّل أندية أخرى فاتورة رفاهية منافس، ويُطلب منها المساهمة في إنقاذه من قراراته. إن كان هذا هو شكل المنافسة. فأين تكافؤ الفرص؟".


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  • أفضل من مهاجم الاتحاد ولكن

    وكان الإعلامي وليد الفراج، قد علّق على سؤال أحد المتابعين بشأن توقعاته حول عودة كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد، ليردّ بقوله "أشك في عودته".

    جاء ذلك رغم المقارنة التي أجراها الناقد إبراهيم العنقري، بين كريم بنزيما ويوسف النصيري، مهاجم الاتحاد، حيث قال عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، إن بنزيما أفضل من النصيري.

    وأوضح "النصيري لا يستطيع المراوغة ولا يعرف اختيار الأماكن في الملعب، كما أن لديه مشكلة في التعامل مع الكرات العرضية"، وهو الأمر الذي علّق عليه وليد الفراج ساخرًا، بقوله "تشعر وكأن النصيري في الاتحاد (تخليص حق)".

  • "إعارة إلى نيوكاسل"

    وفي هذا السياق، علّق الناقد الرياضي سالم الأحمدي، عبر برنامج "في 90"، بقوله إن التعاقد مع كريم بنزيما في الهلال، لابد وأن يكون بموافقة المدرب، أما إذا كان استقطاب المهاجم الفرنسي بقرار إداري، على أمل رحيل سيموني إنزاجي، فتلك "مصيبة أخرى"، على حد وصفه.

    ونوّه الإعلامي عبد الرحمن الجماز، بأن تأشيرة إنزاجي بالتأكيد كانت وراء قدوم بنزيما إلى الهلال، مضيفًا أن خيارات المدرب ليست جميعها قد تكون جيدة، والدليل أن الإيطالي هو من أصرّ على التعاقد مع المدافع بابلو ماري، الذي لم يكن جيدًا.

    واقترح الأحمدي بأن تكون كريم بنزيما المُقبلة إلى الإعارة إلى نادي نيوكاسل الإنجليزي، غير أن ما يعطل ذلك، أن الهلال صار ملكية خاصة، ولا يتبع صندوق الاستثمارات العامة.


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  • "النجوم في الهلال لا يتلقون التقدير الكافي"

    وانتقد يوسف خميس، نجم النصر السابق، سياسة تعامل نادي الهلال مع النجوم الكبار، الذين لا يتلقون التقدير الكامل، كما حدث مع النجم البرازيلي نيمار جونيور، والآن مع كريم بنزيما، وذلك على عكس ما يحدث في النصر، مستشهدًا بتعامله مع القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

    وأشاد خميس، عبر برنامج "المنتصف"، بقرار المدرب أنج بوستيكوجلو، باستبدال رونالدو مبكرًا خلال مباراة الاتفاق، الذي وصفه بـ"الحكيم"، من أجل عدم المجازفة بتأهيل البرتغالي العائد مؤخرًا من رحلة كأس العالم، معتبرًا إياه دليل على تقدير النصر لنجومه الكبار.

    في المقابل، أعرب محيسن الجمعان، أحد نجوم النصر السابقين، عن انزعاجه بشأن المرحلة التي وصل إليها كريم بنزيما، في علاقته مع الهلال، بتخييره ما بين الترحيل إلى القائمة الآسيوية أو المغادرة، واصفًا إياه بأنه نجم كبير، وأنه كان قد توقع له بأن يصنع الكثير مع الزعيم، لدرجة جعلته يعلق مسبقًا بقوله "الله يعين الأندية الأخرى".

  • ما ينتظر بنزيما

    وأشار وليد الفراج إلى أن كريم بنزيما يبدأ برنامجًا علاجيًا بشكل مفاجئ، في الوقت الذي ستخرج فيه بيانات تعاقدية جديدة من الهلال، خلال الأيام الأربعة المُقبلة، ما بين تعاقد الزعيم مع صفقة أولي واتكينز التي أثارت موجة من الغضب في إنجلترا، وكذلك صفقة أخرى سيختتم بها الهلال تعاقداته في الميركاتو الصيفي.

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