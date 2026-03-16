كريمونيزي، نيكولا: «البقاء في الدوري؟ أنا أؤمن بذلك، لكننا في وضع هش»

تحليل المباراة – «صافرات الاستهجان في الملعب مفهومة، وعلينا أن نبقى متضامنين مع الفريق. لكنني لا أستطيع أن أقول شيئاً لجماهيرنا التي لطالما انتقدتنا، فمن حقهم أن يعبروا عن غضبهم، وربما يكون ذلك مفيداً لنا. لقد بذل الفريق قصارى جهده اليوم، لكننا في هذه اللحظة في حالة هشاشة، ونستقبل أهدافاً بسهولة بالغة. حاولنا صنع الفرص. أفضل التركيز على إيجابيات لاعبينا ولا ألقي باللوم على أحد. البقاء في الدوري على بعد ثلاث نقاط، لكن الأمر ليس سهلاً ونحن بهذه الهشاشة. نحتاج إلى خلق نقطة تحول بدءاً من المباراة القادمة. أنا أؤمن بذلك، وهذا هو هدفنا".

المستقبل – "نحن نعيد النظر في أنفسنا. إذا لم تأتِ النتائج خلال فترة ليست قصيرة، نجرب مواقف مختلفة. يجب أن يكون التحليل أعمق قليلاً: أكثر من مجرد تسجيل أهداف قليلة، نحن ضعفاء بعض الشيء في استقبالها. اليوم، في أول فرصة، استقبلنا هدفاً: هذه حقيقة واقعة، وسيكون علينا حل المشكلة. لا يمكن حلها بإضافة الحزن أو الاكتئاب، بل بحماس من يدرك أن البقاء يتطلب ثلاث نقاط. لا يزال كل شيء في متناول اليد".