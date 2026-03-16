كريمونيزي - فيورنتينا، تقييمات CM: باريزي يقدم أداءً رائعاً، ودودو يبدع. أوديرو يفتقر إلى التركيز، وديوريتش يحاول

أوديرو 4,5: تعرض لهجوم مكثف من لاعبي فيورنتينا، وهو في حالة من الفوضى التامة. خاطر كثيرًا في مواجهة باريسي.

لوبيرتو 5,5: الوحيد الذي يحاول إبقاء كريمونسي في المباراة. لكن زملائه، الآن، يبدو أنهم استسلموا. عندما تنقص الإرادة، تصبح الخبرة غاية في حد ذاتها.

تشيكيريني 5,5: يحاول التنافس مع بيكولي، وعندما يتعلق الأمر بمراقبته عن كثب، يخطئ في الوقت المناسب. لكنه يغفو في التمريرة العرضية التي تؤدي إلى 2-0. كانت الهجمة الهجومية التي أدت إلى تمريرة أوكيريك جميلة. (من الدقيقة 80 تيراسيانو SV)

فولينو 5: كان كارثياً في مباراة الذهاب، والليلة كان أداءه مشابهاً تقريباً. في تلك المنطقة، كان كل من جوسينز وبريشيانيني يفعلان ما يشاؤون.

فلوريانو 4.5: سحقه باريسي، ولم يرى الكرة أبدًا. أخطاء كثيرة، في يوم يجب نسيانه. من الصعب إيقاف باريسي هذا، لكن الظهير الذي اختاره نيكولا ساهم في ذلك. (من الدقيقة 69 زيربين: تغيير هجومي آخر. استغلت فيورنتينا ذلك وأنهت المباراة).

ثورسبي 6: الأمسية كارثية، لكنه يحاول السيطرة على وسط الملعب. آخر من يستسلم، وأول من يحمل كريمونسي الكارثية على عاتقه. (من الدقيقة 45 أوكيريك 7: حتى قبل بضعة أسابيع كان خارج المشروع، والآن يبقي شعلة الأمل حية في كريمونا. هدف سهل، لكنه مهم).

بوندو 5: الخوف والقلق يسيطران على لعبه. لا يمرر الكرة عموديًا أبدًا، ويهتاج ملعب زيني. لاعب يعكس تمامًا صعوبات كريمونيزي. (من الدقيقة 45 غراسي 6: عضلات أقل، جودة أعلى. شيء مختلف لخط وسط كريمونيزي الثابت).

ماليه 4.5: أخطاء كثيرة، أكثر من اللازم. في خط وسط يبحث عن الجودة، لا يعد اللاعب السابق في فيورنتينا الخيار المثالي. (من الدقيقة 62 فاندبوت 5.5: دخل للهجوم وبعد ذلك بوقت قصير سجلت فيورنتينا الهدف الرابع. لم يؤثر).

باربيري 5: أحد القلائل الذين يقدمون الجودة، لكنه يلعب في صحراء. لا يمكنه فعل شيء أمام خبرة لاعب مثل روبن جوسنز.

ديوريتش 6: ماذا نطلب منه أكثر من ذلك؟ يحاول دفع الفريق للأمام ويساعد جميع الخطوط، وكاد يسجل عدة مرات. الآمال القليلة في البقاء تعتمد بالتأكيد على العملاق البوسني.

بونازولي 5.5: كاد يسجل هدفاً رائعاً في الدقائق الأولى، ثم اختفى. في الشوط الثاني، كان لاعباً مختلفاً تماماً، وبفضل جودته أربك دفاع فيورنتينا. لكن ذلك لم يكن كافياً.

نيكولا 4.5: فريقه في حالة يرثى لها ومقعده على المحك. هل من المنطقي إجراء تغييرات الآن؟ بالتأكيد سيتعين على نيكولا أن يثبت قدرته على إعادة إحياء هؤلاء اللاعبين، لأن الوضع حالياً مظلم للغاية. من جميع النواحي.