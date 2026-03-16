فوز فيورنتينا بأربعة أهداف على كريمونيزي يبعث على الأمل. فريق فانولي يرتقي في الترتيب ويبتعد قليلاً عن منطقة الهبوط. ليلة صعبة لفريق دافيد نيكولا. هل يقترب من الإقالة؟
ترجمه
كريمونيزي - فيورنتينا، تقييمات CM: باريزي يقدم أداءً رائعاً، ودودو يبدع. أوديرو يفتقر إلى التركيز، وديوريتش يحاول
كريمونيزي
أوديرو 4,5: تعرض لهجوم مكثف من لاعبي فيورنتينا، وهو في حالة من الفوضى التامة. خاطر كثيرًا في مواجهة باريسي.
لوبيرتو 5,5: الوحيد الذي يحاول إبقاء كريمونسي في المباراة. لكن زملائه، الآن، يبدو أنهم استسلموا. عندما تنقص الإرادة، تصبح الخبرة غاية في حد ذاتها.
تشيكيريني 5,5: يحاول التنافس مع بيكولي، وعندما يتعلق الأمر بمراقبته عن كثب، يخطئ في الوقت المناسب. لكنه يغفو في التمريرة العرضية التي تؤدي إلى 2-0. كانت الهجمة الهجومية التي أدت إلى تمريرة أوكيريك جميلة. (من الدقيقة 80 تيراسيانو SV)
فولينو 5: كان كارثياً في مباراة الذهاب، والليلة كان أداءه مشابهاً تقريباً. في تلك المنطقة، كان كل من جوسينز وبريشيانيني يفعلان ما يشاؤون.
فلوريانو 4.5: سحقه باريسي، ولم يرى الكرة أبدًا. أخطاء كثيرة، في يوم يجب نسيانه. من الصعب إيقاف باريسي هذا، لكن الظهير الذي اختاره نيكولا ساهم في ذلك. (من الدقيقة 69 زيربين: تغيير هجومي آخر. استغلت فيورنتينا ذلك وأنهت المباراة).
ثورسبي 6: الأمسية كارثية، لكنه يحاول السيطرة على وسط الملعب. آخر من يستسلم، وأول من يحمل كريمونسي الكارثية على عاتقه. (من الدقيقة 45 أوكيريك 7: حتى قبل بضعة أسابيع كان خارج المشروع، والآن يبقي شعلة الأمل حية في كريمونا. هدف سهل، لكنه مهم).
بوندو 5: الخوف والقلق يسيطران على لعبه. لا يمرر الكرة عموديًا أبدًا، ويهتاج ملعب زيني. لاعب يعكس تمامًا صعوبات كريمونيزي. (من الدقيقة 45 غراسي 6: عضلات أقل، جودة أعلى. شيء مختلف لخط وسط كريمونيزي الثابت).
ماليه 4.5: أخطاء كثيرة، أكثر من اللازم. في خط وسط يبحث عن الجودة، لا يعد اللاعب السابق في فيورنتينا الخيار المثالي. (من الدقيقة 62 فاندبوت 5.5: دخل للهجوم وبعد ذلك بوقت قصير سجلت فيورنتينا الهدف الرابع. لم يؤثر).
باربيري 5: أحد القلائل الذين يقدمون الجودة، لكنه يلعب في صحراء. لا يمكنه فعل شيء أمام خبرة لاعب مثل روبن جوسنز.
ديوريتش 6: ماذا نطلب منه أكثر من ذلك؟ يحاول دفع الفريق للأمام ويساعد جميع الخطوط، وكاد يسجل عدة مرات. الآمال القليلة في البقاء تعتمد بالتأكيد على العملاق البوسني.
بونازولي 5.5: كاد يسجل هدفاً رائعاً في الدقائق الأولى، ثم اختفى. في الشوط الثاني، كان لاعباً مختلفاً تماماً، وبفضل جودته أربك دفاع فيورنتينا. لكن ذلك لم يكن كافياً.
نيكولا 4.5: فريقه في حالة يرثى لها ومقعده على المحك. هل من المنطقي إجراء تغييرات الآن؟ بالتأكيد سيتعين على نيكولا أن يثبت قدرته على إعادة إحياء هؤلاء اللاعبين، لأن الوضع حالياً مظلم للغاية. من جميع النواحي.
فيورنتينا
دي خيا 6,5: رد فعل رائع أمام بونازولي. الفوز الذي حققته فيورنتينا يعود الفضل فيه أيضًا إلى قفازيه. أخيرًا.
دودو 7,5: رقصة السامبا في كريمونا. هدف من طراز النجوم من البرازيلي، الذي تجاوز ثلاثة لاعبين من كريمونيزي وتغلب على أوديرو بمهارة. هذا هو دودو الحقيقي: أين كان حتى الآن؟
بونغراسيتش 6: بعد شوط أول مثالي، عانى من ضغط كريمونيزي في الشوط الثاني. الكرواتي، على الرغم من بعض الأخطاء، ظل مركزًا.
رانييري 6.5: ليس من السهل التصدي لدجوريتش، لكن القائد السابق للفيولا يفعل ذلك دون أي خوف. "لن تمر!" يبدو أن مسامير حذائه تصرخ على ملعب زيني. هو ضمان هذه الدفاع. (من الدقيقة 88 فابيان س.ف.)
غوسينز 6,5: لمحات من غوسينز الحقيقي. في مباراة تشبه النهائي، لا يمكن أن تغيب شخصية الألماني. لم يخطئ في شيء وأثبت أنه في حالة بدنية جيدة. كم افتقدت فيورنتينا روبن. (من الدقيقة 80 روغاني SV)
ماندراغورا 6.5: يتعامل جيدًا مع الكرة، ينظم اللعب ويلعب دائمًا بشكل عمودي. مباراة ذات شخصية كبيرة للاعب وسط فيورنتينا. (من الدقيقة 75 ندور 6: القوة البدنية في وقت الحاجة)
فاجيولي 6,5: يتحدى ماضيه ليحظى بالحاضر. فيورنتينا توكل له الكرة وهو يعتني بها كما تفعل الأم الحنون مع صغارها. تصدي حاسم على خط المرمى. جودة من كل النواحي.
بريشيانيني 6: يندمج جيدًا ويصنع كرات خطيرة باستمرار. ومع ذلك، هناك شعور بأنه قادر على تقديم المزيد، بل والمزيد. هل أداء الليلة هو نقطة انطلاق؟
باريسي 7,5: فابيانو باريسي، استيقظ ذات صباح من أحلام مضطربة، ليجد نفسه قد تحول، في سريره، إلى... جناح هجومي. لاعب إمبولي السابق هو بطل رواية كافكا المثالي. من ظهير خجول إلى جناح هجومي: لاعب ولد من جديد. (من الدقيقة 80 فازيني بدلاً منه)
بيكولي 7: "إذن أنت بخير"، كما يقول تشيكو زالوني. حركة مهاجم حقيقي وهدف، تقريبًا، بقيمة 27 مليون. ربما بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق.
غودموندسون 6.5: سيناريو مباراة الأيسلندي هو نفسه الذي كان في مباراة راكوف: مثابر ثم، فجأة، شرارة البطل. ومع ذلك، لا يزال هذا غير كافٍ لمن يريد أن يكون رقم 10 في فيورنتينا. (من الدقيقة 75 هاريسون SV).
فانولي 7: كانت فكرته أن يضع باريسي في الجهة اليمنى، والآن يحصد كل الفضل. على الرغم من بعض لحظات المعاناة، تمكنت فيورنتينا هذه من التخلص من مستنقع منطقة الهبوط. الآن سيقع على عاتقه أن يبقيها بعيدة عنها قدر الإمكان.