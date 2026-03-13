ستشهد ملعب «زيني» في كريمونا مباراة حاسمة حقيقية من أجل البقاء. سيتعين على فريق «كريمونيزي» بقيادة نيكولا أن يثبت قدرته على لعب دور مهم في هذا الدوري، بعد أشهر من الأزمة الشاملة. أما فريق «فيورنتينا» بقيادة باولو فانولي، فيأمل في الحصول على متنفس بعد أشهر قضاها تحت وطأة شبح الهبوط.
ترجمه
كريمونيزي - فيورنتينا: أين يمكن مشاهدتها، القناة التلفزيونية، البث المباشر، تشكيلات الفريقين
كريمونيزي - فيورنتينا: القناة التلفزيونية والبث المباشر عبر الإنترنت
التاريخ: الاثنين 16 مارس 2026
الوقت: 20:45
قناة التلفزيون: DAZN
البث المباشر: DAZN
التشكيلات المتوقعة لمباراة كريمونيزي - فيورنتينا
كريمونيزي (3-5-2): أوديرو؛ تيراشيانو، فولينو، لوبيرتو؛ باربيري، فانديبوت، ثورسبي، ماله، زيربين؛ بونازولي، ديوريتش. المدرب: نيكولا
فيورنتينا (4-3-3): دي خيا؛ دودو، بونغراسيتش، رانييري، جوسينز؛ ماندراغورا، فاجيولي، بريشيانيني؛ باريزي، بيكولي، جودموندسون. المدرب: فانولي
آخر المستجدات بشأن التشكيلات
سيضطر نيكولا إلى الاستغناء عن بيزيللا، الذي يعاني من إيقاف. أما بالنسبة لفيورنتينا، فلا شك في التشكيلة التي ستخوض المباراة في ملعب زيني. ويبقى أن نرى من سيفوز في المنافسة على مركز الهجوم بين ديوريتش وبونازولي. أما ثورسبي فسيبقى في قلب الملعب، إلى جانبه فاندبوت واللاعب السابق في فيورنتينا ماله.
أما بالنسبة لفيورنتينا، فكل شيء يدور حول مويز كين. من المفترض أن يسافر المهاجم الفيورنتيني إلى كريمونا، لكنه سيجلس على الأرجح على مقاعد البدلاء. سيبقي فانولي المنافسة مع بيكولي مفتوحة حتى النهاية. كما يبقى من غير الواضح موقع فابيانو باريزي في الملعب. قد يلعب كجناح متقدم بدلاً من هاريسون، الذي لم يقدم أداءً لامعاً في المباريات الأخيرة. يعود فاجيولي وغودموندسون إلى التشكيلة الأساسية.
أين يمكن مشاهدة مباراة كريمونيزي وفلورنسا على التلفزيون
ستُبث مباراة كريمونسي وفورنتينا مباشرةً على DAZN ويمكن مشاهدتها عبر التلفزيونات الذكية وأجهزة مثل Fire Stick وChromecast وTIMVISION Box وأجهزة الألعاب. كما سيتمكن المستخدمون الذين لديهم اشتراك في كل من DAZN وSky من مشاهدتها على DAZN 2، على القناة 215 في Sky، من خلال تفعيل خيار Zona DAZN.
تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عندما تشترك عبر هذه الروابط، نتلقى عمولة
مباراة كريمونيزي - فيورنتينا عبر البث المباشرنظرًا لكونها بثًا مباشرًا على DAZN، يمكن مشاهدة المباراة عبر البث المباشر أيضًا من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية باستخدام التطبيق الرسمي، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة من خلال الدخول إلى موقع المنصة.
المعلق والصوت الثاني
سيتولى الثنائي جوستينياني-جاكيريني التعليق على مباراة كريمونسي وفلورنسا.