رفض التصرف مثل زميله .. "لحظة وفاء" وراء تفضيل سامرفيل للهلال على عملاق إنجلترا!

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك"، عن أسباب موافقة كريسنسيو سامرفيل، على عرض الهلال، رغم أنه كان محط أنظار العديد من الأندية، أبرزها روما ومانشستر يونايتد وأستون فيلا، وكذلك توتنهام الذي تعاقد مؤخرًا مع زميله في وست هام، ماتيوس فيرنانديز، مقابل 85 مليون استرليني.

ورغم هبوط وست هام إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، إلا أن سامرفيل رفض بلطف لمنافسي فريقه، وخاصة توتنهام؛ حيث اختار عدم مرافقة فيرنانديز في تلك الرحلة القصيرة عبر لندن، احترامًا لناديه الإنجليزي.

وكان اللاعب الهولندي، الذي انضم إلى وست هام في أغسطس 2024، قادمًا من ليدز يونايتد، مقابل 25 مليون جنيه استرليني، قد تلقى عروضًا كثيرة من أندية أوروبية، في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أنه فضل البقاء مع وست هام، من أجل القتال على البقاء في البريمييرليج، في لقطة وفاء لناديه وست هام، على غرار القائد جارود بوين.