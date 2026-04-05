كريستيان نورغارد ينتقد زملاءه في أرسنال لتلقيهم «هدفاً غبياً للغاية» في الخسارة المفاجئة أمام ساوثهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

ورغم أن البعض قد يعزو تراجع المستوى إلى التناوب في تشكيلة الفريق أو الإصابات، سارع نورغارد إلى دحض مثل هذه الروايات. وأصر على أن اللاعبين الذين تم اختيارهم للمباراة كانوا أكثر من قادرين على تحقيق النتيجة المرجوة، وأن المسؤولية تقع حصريًا على عاتق من كانوا على أرض ملعب سانت ماريز.

"كانت هناك أوقات شعرنا فيها بأننا نسيطر على المباراة، لكن كانت هناك لحظات سيطروا فيها علينا تمامًا. بشكل عام، لم يكن الأداء جيدًا بما يكفي. لكن كانت هناك أوقات كان بإمكاننا الاستفادة من الزخم بشكل أكبر. تلك هي اللحظات التي كان يجب أن نكون فيها أكثر حدة. لا، لا توجد أعذار لما حدث الليلة. لا علاقة للأمر بالإصابات أو توفر اللاعبين. كان لدينا فريق جيد جدًا على أرض الملعب كان يجب أن يقدم أداءً عالي المستوى"، أضاف نورغارد.