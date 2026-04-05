Getty Images Sport
ترجمه
كريستيان نورغارد ينتقد زملاءه في أرسنال لتلقيهم «هدفاً غبياً للغاية» في الخسارة المفاجئة أمام ساوثهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي
أخطاء في دفاع أرسنال
جاءت نقطة التحول في المباراة في الوقت الذي بدا فيه أن أرسنال يستعيد زخمه. فقد أدرك فيكتور جيوكيريس التعادل في الدقيقة 68 بعد هدف روس ستيوارت في الشوط الأول، لكن خطأً في التقدير سمح لفريق دوري الدرجة الثانية باستعادة التقدم بطريقة وجدها نورغارد صعبة القبول. وسلط لاعب الوسط الضوء على أخطاء دفاعية محددة أثبتت أنها حاسمة في هزيمة فريقه، مما سمح لشيا تشارلز بتأمين تأهل سانتس إلى الدور نصف النهائي.
- Getty Images Sport
نورغارد يعبر عن استيائه من الأداء «الفوضوي»
وفي معرض تعليقه على طبيعة الهزيمة، قال نورغارد: "كانت المباراة في بعض الأوقات فوضوية بعض الشيء. لقد أظهروا سرعة كبيرة في الهجمات المرتدة، وهو ما لم نتمكن من التعامل معه بشكل جيد. كان الزخم لصالحنا في الشوط الثاني، خاصة بعد أن أدركنا التعادل، لكننا استقبلنا هدفاً غبياً للغاية من ركلة مرمى، وهو أمر لا يمكننا السماح به أو قبوله. إنها نتيجة محبطة للغاية بالنسبة لنا، لكن لدينا مباراة مهمة يوم الثلاثاء، وقد حان الوقت لنُثبت ما نحن قادرون عليه".
لا مبررات للخروج المفاجئ
ورغم أن البعض قد يعزو تراجع المستوى إلى التناوب في تشكيلة الفريق أو الإصابات، سارع نورغارد إلى دحض مثل هذه الروايات. وأصر على أن اللاعبين الذين تم اختيارهم للمباراة كانوا أكثر من قادرين على تحقيق النتيجة المرجوة، وأن المسؤولية تقع حصريًا على عاتق من كانوا على أرض ملعب سانت ماريز.
"كانت هناك أوقات شعرنا فيها بأننا نسيطر على المباراة، لكن كانت هناك لحظات سيطروا فيها علينا تمامًا. بشكل عام، لم يكن الأداء جيدًا بما يكفي. لكن كانت هناك أوقات كان بإمكاننا الاستفادة من الزخم بشكل أكبر. تلك هي اللحظات التي كان يجب أن نكون فيها أكثر حدة. لا، لا توجد أعذار لما حدث الليلة. لا علاقة للأمر بالإصابات أو توفر اللاعبين. كان لدينا فريق جيد جدًا على أرض الملعب كان يجب أن يقدم أداءً عالي المستوى"، أضاف نورغارد.
- AFP
تتصاعد الضغوط على لاعبي أرتيتا
تشكل هذه الهزيمة ضربة قوية لأهداف أرسنال هذا الموسم، حيث انسدّ الآن طريقان محتملان للفوز باللقب في أقل من أسبوعين. ومع خروج كأس الاتحاد الإنجليزي من الحسبان، يتعين على فريق شمال لندن الآن إعادة تركيز طاقاته بالكامل على سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومسيرته في دوري أبطال أوروبا لتجنب عام آخر خالٍ من الألقاب. واختتم نورغارد حديثه بالتطلع إلى المستقبل، مشيرًا إلى الحاجة إلى رد فعل فوري: "علينا أن نستجمع قوانا. لا يزال أمامنا مسابقتان كبيرتان لنخوضهما."