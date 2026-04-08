"الشيطان الصغير" يتورط بعملية سطو مسلح .. تحول غريب ومخجل بمسيرة نجم الإكوادور "الأقصر في كأس العالم"!

تحول غريب وعجيب، شهدته حياة كريستيان لارا لاعب منتخب الإكوادور السابق، من المشاركة في كأس العالم إلى الركل واللكم والاتهام بالمشاركة في محاولة سطو مسلح.

القصة بدأت بلقطات درامية نشرها التلفزيون الإكوادوري، حيث شوهد لارا وهو يتعرض لهجوم من المواطنين في الشارع، قبل أن يتم وضعه في سيارة شرطة مع بعض المتهمين الآخرين.

لارا كان مكبل اليدين خارج متجر للأدوات الإلكترونية بمدينة "كيتو"، وسط غضب واسع من المارة والعديد من الأشخاص الذين قاموا بتوجيه له الضربات على رأسه وفي كل مكان بجسده.

الشرطة هي من كانت تتصدى للضربات الموجهة للارا، وذلك من أجل السيطرة على الموقف وحماية اللاعب، بعد تبادل لإطلاق النار مع كافة المشتبه بقيامهم بعملية السطو المسلح الفاشلة في حي "لا ماجدالينا".



