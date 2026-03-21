"لن يلعب أمام فيورنتينا" .. كيفو يثير الشكوك حول لحاق باستوني بملحق تصفيات كأس العالم مع إيطاليا

شكوك حول مشاركة أليساندرو باستوني مع إيطاليا 9 قبل مباريات الملحق المؤهلة لكأس العالم ضد أيرلندا الشمالية؟

مدافع إنتر المستهدف من برشلونة لم يتعافَ بعد من المشكلة البدنية الأخيرة وسيغيب عن مباراة الدوري التي سيخوض فيها النيراتزوري مواجهة خارج أرضهم أمام فيورنتينا. غياب مؤثر بالنسبة لكريستيان كيفو، لكن الأخبار السيئة قد تمتد أيضاً على صعيد منتخب إيطاليا.

وبعد موقف جانلوكا سكاماكا، فإن المدافع المولود عام 2001 يُعدّ أيضاً مُعرّضاً لعدم اللحاق بالمباراة الحاسمة التي سيواجه فيها الآزوري أيرلندا الشمالية يوم الخميس 26 مارس في نيو بالانس أرينا بمدينة بيرجامو.

