كريستيان روميرو يغادر الملعب باكياً بعد اصطدام عنيف مع أنتونين كينسكي، في الوقت الذي خسر فيه توتنهام أمام سندرلاند في أول مباراة تحت قيادة روبرتو دي زيربي
تثير الحادثة قلقاً بالغاً
وقع الحادث بعد وقت قصير من تقدم سندرلاند بهدف سجله نوردي موكيلي بعد ارتداد الكرة. وفي محاولة يائسة لاستعادة كرة طائشة، بدا أن المهاجم براين بروبي من فريق «القطط السوداء» قد دفع روميرو، مما تسبب في فقدان اللاعب الأرجنتيني التوازني واصطدامه بحارس مرماه أنتونين كينسكي.
وقد أدرك اللاعبون على أرض الملعب على الفور خطورة الإصابة. وشوهد لاعب وسط سندرلاند نوح ساديكي وهو يشير بيديه بشكل محموم إلى الطاقم الطبي لكي يهرع إلى الملعب، بينما ظل لاعبا توتنهام مستلقيين على الأرض. وساد الصمت على ملعب "ستاديوم أوف لايت" بينما كان المدربون يقدمون الإسعافات الأولية للاعبين لعدة دقائق، مع استعداد الحارس البديل براندون أوستن في البداية ليحل محل كينسكي الذي كان يعاني من صعوبات.
رومرو يغمره التأثر
وبينما تمكن كينسكي في النهاية من مواصلة اللعب بعد أن تم لف ضمادة واقية حول رأسه، كانت الحالة أكثر إثارة للقلق بالنسبة لروميرو. فقد بدا الفائز الأرجنتيني بكأس العالم مصدومًا بشكل واضح، وتم مساعدته في النهوض، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب، ولم يستطع إخفاء يأسَه وهو يتجه نحو خط التماس.
أثارت مشاهد هذا المدافع الذي لا يعرف المساومة وهو يغرق في البكاء صدىً كبيراً لدى المشجعين المرافقين للفريق. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها روميرو لإصابة خطيرة في الأسابيع الأخيرة، بعد استبداله بسبب إصابة في الرأس خلال مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد الشهر الماضي.
جدل تقنية الفيديو يضاعف معاناة توتنهام
ومما زاد الطين بلة بالنسبة للزوار، أن ظهور دي زيربي الأول شابته تدخلات محبطة من نظام الفيديو المساعد (VAR).
قبل حادثة الإصابة، اعتقد توتنهام أن الفرصة قد أتيحت له عندما أشار الحكم روب جونز إلى نقطة الجزاء بعد أن بدا أن راندال كولو مواني قد تعرض للعرقلة من قبل عمر ألديريت ولوك أونين.
ومع ذلك، بعد توصية بمراجعة اللقطات على شاشة المراقبة بجانب الملعب، اختار جونز التراجع عن قراره الأصلي، مما أثار غضب مقاعد البدلاء في توتنهام.
توتنهام يتخبط في منطقة الهبوط
أثبت هدف موكيلي في الدقيقة 61، الذي انحرف مساره بشكل كبير ليخدع كينسكي، أنه هدف الفوز في نهاية المطاف. وبهذه النتيجة، يظل توتنهام عالقًا في المركز الثامن عشر ويواجه خطرًا حقيقيًا بالهبوط، خاصةً إذا خسر روميرو لفترة طويلة.
سيحتاج توتنهام إلى الفوز في مباراته المقبلة عندما يستضيف نادي برايتون، النادي السابق لدي زيربي، يوم السبت المقبل، بعد أن تراجع بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.